Помогут бархат и мармолеум: Россиянам рассказали, как спасти диваны, стены и пол, если у вас живут коты и собаки

Если у вас есть домашние животные, либо вы планируете их заводить, стоит заранее продумать, как спасти ремонт и мебель от зубастых проказников. Строительный эксперт, основатель и генеральный директор АО "Главснаб" Фёдор Васильев рассказал, что делать, чтобы не остаться с погрызенным диваном и ободранными обоями.

Стоит подумать об отделке стен. Эксперт советует покрасить их влагостойкой краской — тогда питомцам нечего будет обдирать. Кроме того, такие стены легко мыть, например, когда после прогулки в дождь животное будет отряхиваться. Ещё один вариант отделки стен, например, коридора или прихожей, — гладкие пластиковые панели по высоте хотя бы до середины стены. Протирать такие панели желательно влажной тканью без едких чистящих средств, так как можно случайно стереть с них цветное покрытие.

Место, где животные принимают пищу, лучше защитить, так как они могут забрызгивать стены водой или кормом. Васильев рекомендует закрыть участок стены у зоны кормления пластиковой панелью, а вот стекло в этом случае лучше не использовать — ваш питомец может его опрокинуть и разбить. На пол под миски постелите резиновый коврик.

В качестве покрытия для пола в доме, где есть домашние животные, эксперт советует выбрать гладкий материал, например керамогранит, нескользкий линолеум, мармолеум (натуральный и при этом очень прочный линолеум из природного сырья).

"Если принципиально хотите деревянный пол, то делайте его из лиственницы. Не берите напольное покрытие слишком тёмных оттенков, так как на тёмном полу сильно видны следы от лап и шерсть повсюду. Конечно, белый или совсем светлый пол тоже уязвим в плане пятен. Поэтому лучше выбрать нейтральные цвета пола: светло-коричневый, кофейный, горчичный", — отметил Васильев.

Но в любом случае владельцам питомцев придётся чаще протирать пол дома, обзавестись мощным пылесосом с разными насадками и регулярно протирать зеркала, подоконники и окна от отпечатков лап.

Чтобы сохранить предметы интерьера, мебель и провода, лучше побрызгать их специальными средствами от грызения, особенно это актуально, если в доме есть щенок-подросток. Строительный эксперт предлагает оборудовать для животного специальный уголок или домик, купить прочные игрушки, тогда питомец не будет превращать в щепки элементы интерьера и не будет уничтожать гипсокартон. Спасти диван помогут специальные чехлы. Также есть некоторые обивочные материалы, которые "не уважают" кошки.

"К ним относятся ткани с тефлоновой защитой, микрофибра, бархат и натуральная кожа. Кроме того, все эти материалы можно покрыть водостойкими средствами, которые уменьшают впитываемость, благодаря чему мебель прослужит долго и не загрязнится. Также можно приобрести защитные антивандальные накладки на углы мебели", — добавил собеседник Лайфа.