Кинолог назвал 5 интересных фактов о работе и пенсии собак-ищеек

21 июня кинологи отмечают свой профессиональный праздник. Старший инспектор, кинолог ЦКС ГУ МВД по Свердловской области, капитан полиции Станислав Частиков тренирует служебных собак и обучает молодых специалистов уже 18 лет. О том, как выглядит пенсия у служебных псов, эксперт рассказал в беседе с ЕАН.







У полицейского дома живут 13-летняя немецкая овчарка Серафима, которая девять лет своей жизни отдала работе в МВД и поискам взрывчатки, а также молодой трёхлетний Харон — специалист по поиску наркотиков. Станислав растил Серафиму с трёхмесячного возраста. Сейчас она уже на пенсии, но у него — "живёт как сыр в масле".

"По старому приказу собаки служили до восьми лет, а потом их списывали. С одного — до трёх лет обязательна первоначальная подготовка. С трёх до шести лет можно переучить на другой профиль. А с шести до восьми лет они дорабатывают то, на что обучены. Сейчас после восьми лет каждый год идёт сдача зачёта. <...> Серафима до девяти лет дотянула, пробовали сдать зачёт — не получилось. Из 10 закладок найти нужно минимум восемь, а она нашла шесть", — поделился капитан полиции.

Он также рассказал, что работа служебных собак подразделяется на общеразыскной профиль и спецзапах. Также есть поиск и обнаружение останков и одорологическая идентификация. Здесь работают собаки-детекторы, чьи показания в суде являются доказательством виновности.