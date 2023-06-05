День образования полиции, День Святого Духа, окружающей среды: Какие праздники и приметы 5 июня Сегодняшний день продолжает череду больших церковных праздников, и для него есть свои вековые обряды и традиции. Ещё 5 июня отмечает профессиональный день полиция, которая играет очень важную жизнь в обществе. Есть и два международных дня, касающихся всей планеты. 4 июня, 21:01 5 июня в России отмечается День образования полиции. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

День образования полиции в России

Сегодня в России отмечают свой праздник те, кто следит за порядком в нашей стране, борется с преступностью. Вот что известно об этом Дне образования полиции в России: Отмечается каждый год 5 июня, дата не переносится.

Празднование приурочено к 5 июня (25 мая) 1718 года, когда указом Петра I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера.

Праздник утверждён в 2018 году приказом МВД России.

Профессиональный праздник, отмечается только в России.

Широко празднуется сотрудниками МВД.

Проводятся различные встречи, концерты, руководство поздравляет подчинённых.

История праздника День образования российской полиции

В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Полицмейстерская канцелярия. (25 мая) 5 июня 1718 года указом Петра I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера — начальника этой канцелярии. Тогда же был издан руководящий документ — "Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру". По сути, это была первая в истории правоохранительных служб России должностная инструкция.

Если среди ваших близких или знакомых есть сотрудники или ветераны Министерства внутренних дел, обязательно поздравьте их сегодня с профессиональным праздником.

Всемирный день окружающей среды

Вот несколько интересных фактов о таком важном для всей планеты дне, как Всемирный день окружающей среды: Отмечается ежегодно 5 июня, дата не переносится.

Празднуется с 1973 года, то есть в этом году его 50-летие.

Отмечается под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Каждый раз принимающая сторона меняется, в 2023 году это Кот-д'Ивуар.

В этот день проводятся семинары, экологические акции.

Цель этого международного дня — привлечь внимание к проблеме охраны окружающей среды.

Как отмечают Всемирный день защиты окружающей среды и в чём его смысл, читайте в материале Лайфа.

День эколога в России

Во Всемирный день окружающей среды во многих странах отмечают День эколога, в том числе в России. Вот несколько фактов о нём: Отмечается каждый год 5 июня, дата не переносится.

Профессиональный праздник всех российских экологов, активистов, специалистов по охране окружающей среды.

Учреждён Указом Президента РФ 21 июля 2007 года.

Инициатор празднования — Комитет по экологии Госдумы РФ.

Отмечается не широко: проводятся акции и встречи с призывом защитить природную среду планеты.

День Святого Духа, Духов день

День Святого Духа, или понедельник Святого Духа, — один из важных церковных праздников у православных в России. Вот что о нём известно: Отмечается христианами в следующий за Пятидесятницей день, то есть в понедельник.

Впервые именование понедельника "Днём Святого Духа" появляется в Студийских монастырских типиконах, предположительно, в IX веке.

Во многих государствах День Святого Духа является выходным.

В богослужении праздник в честь Святого Духа начинается великой вечерней.

Международный день борьбы с незаконным рыбным промыслом

5 июня отмечается Международный день борьбы с незаконным рыбным промыслом. Фото © ООН / М. Перрет

Предлагаем подборку интересных фактов о Международном дне борьбы с незаконным рыбным промыслом: Отмечается ежегодно 5 июня.

Учреждён в 2015 году;

Инициатива была озвучена в 2015 году на заседании Генеральной комиссии по вопросам рыболовства в Средиземноморье.

В этот день в 2016 году вступило в силу Соглашение ФАО о ликвидации незаконного рыбного промысла.

Отмечается не широко, главным образом в виде семинаров и публикаций по теме.

По оценкам ООН, каждая пятая пойманная в мире рыба добывается в результате незаконного промысла. Когда она оказывается на нашей тарелке, мы становимся невольными соучастниками преступления или деятельности, которая вредит всей планете.

День государственной службы карантина растений РФ

Предлагаем вам факты о том, как и когда отмечается День Государственной службы карантина растений: Отмечается каждое 5 июня, только в эту дату.

Праздник российский, профессиональный.

Начало берёт с 5 июня 1931 года, когда была основана Государственная служба карантина растений.

Отмечается не широко, в профессиональном сообществе и коллективах.

Карантин растений — это меры, которые государство принимает, чтобы защитить растительные богатства страны от завоза и вторжения из других государств опасных вредителей, возбудителей болезней и сорняков. А если такое случилось, специалисты ликвидируют такие очаги.

Именинники 5 июня

Сегодня, 5 июня, именины отмечает актёр Пётр Фёдоров. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Сегодня, 5 июня, именины у тех, кто при рождении получил следующие замечательные имена: Адриан

Александр

Андрей

Василий

Геннадий

Даниил

Дмитрий

Евфросиния

Иван

Игнат

Касьян

Константин

Михаил

Никита

Пётр

Роман

Фёдор

Яков. Редакция Лайфа поздравляет именинников с их праздником!

Приметы 5 июня

Леонтий Конопляник (Огуречник)

В этот день, 5 июня, православная церковь вспоминает обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. В народе он получил прозвище Огуречник (или Конопляник). Считалось, что этот день особо подходил для посадки этих культур, а ещё что этот день — крайний срок для посадки овощных культур.

Интересно, что огурцы было принято сажать тайно, не на виду у соседей и родственников. При этом произносили заговор на богатый урожай. Считалось, что посаженные в этот день огурцы хороши для консервирования и засолки. Ещё сеяли коноплю. В жизни наших предков это растение занимало очень важное место. Из него детали ткань и верёвки, а конопляное масло использовалось для укрепления здоровья и просто служило приправой к пище.

Приметы, связанные с Духовым днём

В старину считалось, что именно с Духова дня начинается лето, земля наполняется плодородием. Вокруг полей совершали крестный ход, обращаясь к Богу с просьбами о хорошем урожае. Ещё полагалось освящать колодцы, чтобы защитить их от пересыхания в жару. В Духов день существовала традиция собираться семьями за большими праздничными столами. Иногда семейные торжества проводили на природе.

Погодные приметы на 5 июня, Леонтия

Жарко — зимой будут метели.

Много мух и комаров — лето будет засушливым.

Густой туман — будет ненастье.

Утром пахнет зеленью — днём будет дождь.

Авторы Вадим Андреев