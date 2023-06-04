День окружающей среды: Что это за праздник и какие у него традиции Всемирный день окружающей среды, отмечаемый 5 июня, объединяет миллионы людей по всему мира и вовлекает их в мероприятия по защите и восстановлению Земли — нашего общего дома. Лайф изучил историю праздника и убедился: сегодня он актуален, как никогда прежде. 4 июня, 19:00 5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды, но наша планета нуждается в заботе каждый день. Фото © Unsplash.com/ Brian Yurasits

Когда отмечают Всемирный день окружающей среды

Всемирный день окружающей среды — это экологический праздник, призванный привлечь внимание к проблемам окружающей среды и побудить людей к активным действиям по её сохранению. Он отмечается ежегодно 5 июня и был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. С тех пор этот день стал символом борьбы за сохранение природы и устойчивое развитие.

История праздника

XX век в истории человечества стал эпохой стремительного промышленного прогресса, когда ведущие страны в погоне за экономическими выгодами развивали производство часто в губительных для окружающей среды масштабах. К началу 1970-х стало ясно, что продолжать так дальше — это губительный путь для всего человеческого сообщества. Последствия потребительского, а зачастую просто хищнического отношения к ресурсам нашей планеты стали очевидны для большинства цивилизованных государств. В 1971 году более двух тысяч человек, среди которых были известные политики, учёные, медики, журналисты и писатели из 23 государств, подписали направленное в ООН обращение, призывающее скорректировать вектор развития научно-технического прогресса. Это обращение обсуждалось на Стокгольмской конференции, и по результатам дискуссий была разработана глобальная стратегия охраны природы и минимизации губительного воздействия на неё со стороны человека. Именно тогда была положена традиция сокращения вредных производств и внедрения более экологичных технологий, началась разработка способов интеллектуальной утилизации отходов и многое другое. В наше время в развитых странах контроль за вредными выбросами предприятий, раздельная утилизация мусора, переход на экологичное топливо для транспорта стали неотъемлемой частью общественной жизни. Экологи постоянно ведут работу в этом направлении и не устают подчёркивать, что только постоянная пропаганда экологичного мышления, позитивные примеры и правильная просветительская работа могут привести к глобальным результатам. Искренняя забота о природе должна воспитываться в человеке с самого раннего возраста и на протяжении всей жизни. Всемирный день окружающей среды призван помочь укоренить эту привычку в каждом жителе планеты.

Традиции Всемирного дня окружающей среды

Основная цель Всемирного дня окружающей среды просветительская. Поэтому широко используются различные средства массовой информации. Каждый год снимаются десятки документальных фильмов, в которых поднимаются вопросы загрязнения окружающей среды, показывается работа активистов и защитников экологии. Эти видео выкладываются на просторы Интернета, транслируются по телевидению. Зачастую шокирующие кадры, передающие масштабность и критичность процессов загрязнения мировых океанов, лесов, гор, рек, природных зон, могут оказать нужное воздействие не только на рядовых зрителей, но и чиновников, ответственных за принятие решений. В рамках празднования Всемирного дня окружающей среды проводятся различные экологические акции и мероприятия, такие как уборка мусора, посадка деревьев, лекции и семинары по экологии. Их цель — привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды и показать, что каждый может внести свой вклад в дело защиты природы.

Акция по сбору макулатуры #БумБатл в рамках поддержки нацпроекта "Экология". Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Многие школы и учебные заведения организуют специальные образовательные программы, посвящённые Всемирному дню окружающей среды. Ученики и студенты изучают проблемы экологии, обсуждают возможные решения и участвуют в различных экологических проектах. Во многих городах проводятся экофестивали и выставки, на которых представлены экологические проекты, технологии и продукты. Посетители могут узнать о новых разработках в области экологии, а также приобрести экологически чистые товары и услуги. Всемирный день окружающей среды — отличный повод для участия в волонтёрских программах, направленных на охрану природы. Волонтёры могут принять участие в уборке мусора, посадке деревьев, мониторинге состояния окружающей среды и других полезных делах. В социальных сетях активно проводятся кампании и флешмобы, призывающие к бережному отношению к природе. Люди делятся своими идеями и действиями по защите окружающей среды, а также призывают других присоединиться к этому движению.

Как в России охраняют природу

В нашей стране охраной природы прежде всего занимается государство, для этого оно издаёт законы, которые составляют основу экологического права. Основные идеи по охране окружающей среды зафиксированы в главном законе России — Конституции РФ:

Статья 42: "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением".

Экологическая акция "Вода России" по очистке берегов водных объектов в природно-историческом парке "Москворецкий". Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Большая роль в охране окружающей среды принадлежит общественности: в настоящее время в России действует около тысячи неправительственных экологических организаций различного уровня. Принять участие в охране природы может каждый, ведь для этого надо просто начать не мусорить в лесу, убирать и закапывать мусор, оставлять после пикников и походов чистоту и порядок. Можно ходить на субботники и принимать участие в мероприятиях, которые организуют экологи: дело найдётся каждому. Всемирный день окружающей среды — это не просто праздник, но и возможность для каждого из нас задуматься о своей роли в сохранении природы. Участие в традициях этого дня помогает не только привлечь внимание к проблемам окружающей среды, но и побуждает к активным действиям по их решению.

Авторы Андрей Соколов