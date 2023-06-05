В июне в России отпразднуют День эколога: Что это за праздник и кого можно с ним поздравлять 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов. Об истории и традициях Дня эколога читайте на Life.ru. 5 июня, 02:00 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

День эколога — это профессиональный праздник всех специалистов, занимающихся природоохранной деятельностью. Его отмечают госслужащие, сотрудники заповедников и штатные экологи предприятий. А ещё его считают своим праздником преподаватели и студенты учебных заведений, профилем которых является защита окружающей среды. В общем, празднуют этот день все, кто так или иначе связан с охраной окружающей среды и заботой о ней.

Когда отмечают День эколога

В России День эколога отмечают 5 июня. Дата у этого праздника фиксированная и из года в год не меняется. В этом году в нашей стране он отмечается уже 16-й раз.



Праздник довольно молодой, его основателем стал президент России Владимир Путин, подписавший указ от 21.07.2007 № 933 "О Дне эколога". День выбран не случайно. Он совпадает с другим схожим праздником, который отмечается 5 июня не только в России, но и в других странах мира. Речь идёт о Всемирном дне окружающей среды, который был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году и с тех пор считается символом борьбы за сохранение природы и устойчивое развитие.

В рамках празднования Всемирного дня окружающей среды проводятся различные экологические акции и мероприятия, такие как уборка мусора, посадка деревьев, лекции и семинары по экологии. Их цель — привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды и показать, что каждый может внести свой вклад в дело защиты природы.

Для чего нужна экология

Зачастую люди путают экологию с охраной природы, а это всё же разные понятия. Экология — это в первую очередь методология познания окружающего мира, наука, изучающая природу. Она решает ряд следующих задач: изучает биологическое разнообразие и механизмы его поддержания;

исследует процессы, протекающие в биосфере и влияющие на её устойчивость;

отслеживает изменения окружающей среды под влиянием человека;

выводит связи и закономерности;

составляет прогнозы. И вот уже далее все полученные знания применяются на практике, формируются меры для решения проблем, связанных с окружающей средой. Охрана природы — одно из прикладных направлений экологии.

Экология — естественная наука о взаимодействии живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней. Не вникая в эти процессы, защитить природу просто невозможно. Фото © Unsplash

Как бы то ни было, экология очень важна для всех нас, ведь человек нанёс уже серьёзный ущерб природе, создал множество проблем, которые нужно решать. Несмотря на то что охрана окружающей среды насчитывает множество программ по защите природы, ООН по-прежнему считает изменение климата, сокращение биоразнообразия и проблему отходов угрозой номер один для существования человечества. Согласно Межправительственной научно-политической платформе ООН по биоразнообразию и экосистемным услугам, примерно один миллион видов животных относятся к вымирающим видам, которые находятся в данный момент под угрозой исчезновения. Помимо млекопитающих и птиц в это количество входит 10% насекомых, 40% рептилий и 33% кораллов.

Традиции празднования Дня эколога

Как и у любого другого праздника, у Дня эколога есть свои традиции.



5 июня причастные к охране окружающей среды сотрудники организаций, общественные активисты, их друзья и родные нередко собираются за столом, произносят пожелания, строят планы и озвучивают тосты, завершаемые звоном бокалов. В этом плане День эколога ничем не отличается от других профессиональных праздников. Общественные организации проводят выставки, а также устраиваются научно-практические конференции по проблематике отрасли.

День эколога — это огромное количество разнообразных акций, цель которых — обратить внимание на отношение к окружающей среде промышленных предприятий, государства и простых граждан. Всех нас призывают бережно использовать ресурсы, проводить раздельный сбор бытовых отходов. По телевидению и радио транслируют передачи, посвящённые природе и её защите. Рассказывают о крупных техногенных авариях и их последствиях для планеты.

Крупные компании спонсируют акции. В ходе их раздаются листовки, ленты, семена растений. За выдающиеся заслуги в деле поддержания чистоты планеты и разумного обращения с её ресурсами вручаются почётные грамоты, ордена, медали. Одной из самых почётных и престижных является премия "Заслуженный эколог Российской Федерации".

Документальные фильмы об известных экологах

На тему экологии и проблем окружающей среды снято немало фильмов. Life.ru cобрал небольшой топ интересных, познавательных и даже шокирующих документальных фильмов об экологических катастрофах и людях, которые пытаются их предотвратить.



Фильм "Мусор" (оригинальное название — Trashed, англ.), режиссёром которого является журналист Кандида Брэди, рассказывает о глобальном загрязнении Земли. Фильм — честный, развёрнутый репортаж об изменении состояния планеты за последние десятилетия. Проводником по самым большим свалкам мира стал актёр Джереми Айронс. Особенность фильма заключается в том, что он совмещает сразу две истины. Данные, с которыми зрителей знакомят создатели ленты, составлены из мнений экспертов со всего мира, которые изучают проблему с научной точки зрения и опыта людей, оказавшихся в катастрофической ситуации из-за загрязнения природы.

Кадр из фильма "Мусор" (Trashed) / Сайт © "Кинопоиск"

Фильм "Земляне" (2005) является ярким воплощением того, что принято называть шок-контент. Именно поэтому "Земляне" имеют возрастное ограничение 18+. Лента демонстрирует человеческую жестокость в отношении животного мира и заставляет усомниться в разумности homo sapiens. Авторы под безжалостной лупой изучают отношения человека с животными и их влияние на окружающую среду. Режиссёр "Землян" Шон Монсон помимо своей кинематографической деятельности является экоактивистом. Закадровый текст фильма читает популярный актёр и экозащитник Хоакин Феникс ("Джокер").

Главное действующее лицо фильма "Погоня за ледниками" (2012) — фотограф National Geographic Джеймс Балог — не верил в глобальное потепление, пока однажды не отправился по заданию редакции в Арктику и не убедился, что таяние льдов на полюсе — не такой уж и миф. Позже в ходе специальной экспедиции он разместил автоматизированные камеры на различных площадках Аляски, Гренландии, Исландии и Монтаны, благодаря чему ему удалось запечатлеть таяние ледяных глыб. Режиссёр фильма Джефф Орловски также принимал участие в нескольких экспедициях Балога и задокументировал на видео великолепные арктические пейзажи. В картине представлены впечатляющие иллюстрированные доклады с неопровержимыми доказательствами того, что ледники теряют свой размер и влияют на повышение уровня Мирового океана.

Авторы Андрей Ананьев