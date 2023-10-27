Стоматолог рассказала, что делать, если лишился зубов при падении в гололёд

Падение в гололедицу — довольно частая причина получения не только синяков, переломов и шишек, но и травмы зубов. Врач-стоматолог Диана Левчук в беседе с Лайфом поделилась алгоритмом, которого стоит придерживаться в случае повреждения зубов.

Так, первым делом, по словам специалиста, после травмирования важно найти выбитый зуб. Бывает так, что после неудачного падения он остаётся во рту, но, увы, так происходит далеко не всегда. Поэтому, если зуб выпал, необходимо сразу начать его поиски.

"Если вы нашли зуб, то можно попытаться самостоятельно поставить его на место. Он не должен встать в изначальное положение, достаточно просто закрыть им лунку и придерживать языком. Это нужно для того, чтобы зуб был в своей естественной среде, тогда шанс на спасение увеличится. Но эта задача не из лёгких, особенно если вы получили другие травмы, чувствуете боль и находитесь в шоковом состоянии", — отметила медик.

Стоматолог Диана Левчук. Фото © Предоставлено Лайфу

Если же по тем или иным причинам зуб вставить не получается, то его следует поместить в жидкость, например, в воду или молоко, и в таком виде доставить к врачу как можно скорее. Как добавила собеседница Лайфа, если и такой возможности нет, то зуб можно просто положить в рот. Что касается отколотых кусков зуба, то их необходимо точно также собрать, после чего бежать в стоматологию. В некоторых случаях, пояснила Левчук, повреждённый зуб можно легко склеить.

"Если вы не можете найти выбитый зуб, с походом к стоматологу тоже не стоит тянуть. Обратиться в клинику нужно как можно быстрее. На сегодняшний день существуют методики одномоментной имплантации, которые позволяют сразу установить имплантат на место утраченного зуба и поставить на него временную коронку", — резюмировала врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент".