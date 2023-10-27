Даже на совещания ходят: Кошка Муся и кот Василий взяли под охрану трамвайно-троллейбусный парк в Петербурге

В трамвайно-троллейбусном парке Санкт-Петербурга "Горэлектротранса" есть свои пушистые охранники. Как оказалось, кошка Муся и кот Василий появились здесь несколько лет назад и с тех пор не только охраняют парк от грызунов, но и участвуют в совещаниях, которые проводятся каждое утро.

В трамвайно-троллейбусном парке в Петербурге рассказали о пушистых охранниках — кошке Мусе и коте Василии. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как рассказал директор "Горэлектротранса" Пётр Полукаров, пять лет назад Муся попала в парк с перебитыми лапами и хвостом, из-за чего её пришлось долго выхаживать. При этом у Василия тоже судьба несладкая: с самого начала он был нелюдимым и привязался только к одному сотруднику парка. Как Хатико, пушистик выходил встречать мужчину даже после его смерти. Сегодня оба кота-охранника привыкли к технике и движению в парке, все сотрудники обожают их и считают полноправными членами рабочей семьи.

"Каждое утро проводятся совещания. В кабинете планёрки есть места для кошек, на которые никто не садится. Может, потому что они шерстью заросли, может, потому что это их место", — признался Полукаров в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".