Британская кошка-долгожительница Белла поставила рекорд по самому громкому мурлыканью

В британском городе Хантингдон обнаружили кошку по кличке Белла, которая установила новый рекорд по громкости мурлыканья. Его зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Уточняется, что 14-летнее животное мурлычет с громкостью 54,59 дБ. Этот уровень сравнили со звуком кипящего чайника или работающей стиральной машины.

Кошка из Великобритании установила рекорд по громкости мурлыканья. Видео © YouTube / Guinness World Records

Владелица кошки Николь Спинк рассказала, что животное мурлычет практически "весь день напролёт", особенно если рядом есть еда или к ней проявляют ласку. Женщина добавила, что Белла становится ещё громче, когда смотрит телевизор.

"Мой покойный муж всегда страдал из-за того, что её мурлыканье по вечерам перекрывает звук телевизора. Технически она уличная кошка, у неё есть кошачья створка и всё такое. Но с возрастом она всё реже и реже выходит на улицу. Она может выйти в сад, понюхать цветы, но не более того", — поделилась Спинк.

Для того чтобы зарегистрировать рекорд, специалисты фиксировали мурлыканье кошки с помощью звукорежиссёра и профессионального высокочувствительного микрофона. Кошку предварительно покормили и приласкали. После этого она и начала громко мурлыкать, доказав своё "чемпионство" в этом.