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4 октября, 18:53

Учёные раскрыли секрет кошачьего мурлыканья

Current Biology: Мурчать кошкам позволяют мягкие подушечки в голосовых связках

Учёные из Венского университета в Австрии раскрыли механизм кошачьего мурлыканья. По мнению исследователей, это происходит благодаря подушечкам из соединительной ткани, встроенным в голосовые связки животных. Результаты анализа опубликованы в научном журнале Current Biology.

У кошек довольно короткие связки, но такая особенность не мешает им издавать низкие звуки. Авторы исследования объяснили, что это происходит за счёт коллагеновых и эластиновых волокон в соединительных тканях голосовых связок. Именно эти особенности их тела "гасят" высокие частоты.

"Гортань кошек легко издаёт звуки мурлыканья с основной частотой 25–30 герц, не задействуя нервную систему или мышцы", — пояснили учёные.

Однако, по какой причине кошки мурчат, до сих пор неизвестно. Как предполагают авторы исследования, животные издают эти характерные звуки, чтобы выразить свою удовлетворённость или одобрить общение с людьми. Но есть и другая версия — мурлыканье может быть и лечебным механизмом.

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Ранее Лайф рассказал, что мурлыканье котов способно улучшить самочувствие человека. В науке у этого явления даже имеется термин — фелинотерапия. Котики любят укладываться на самые тёплые места организма и мурчать. Именно там находится очаг воспалительного процесса. Поэтому их мурчание может вылечить различные инфекции и простуду.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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