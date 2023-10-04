Учёные раскрыли секрет кошачьего мурлыканья

Учёные из Венского университета в Австрии раскрыли механизм кошачьего мурлыканья. По мнению исследователей, это происходит благодаря подушечкам из соединительной ткани, встроенным в голосовые связки животных. Результаты анализа опубликованы в научном журнале Current Biology.

У кошек довольно короткие связки, но такая особенность не мешает им издавать низкие звуки. Авторы исследования объяснили, что это происходит за счёт коллагеновых и эластиновых волокон в соединительных тканях голосовых связок. Именно эти особенности их тела "гасят" высокие частоты.

"Гортань кошек легко издаёт звуки мурлыканья с основной частотой 25–30 герц, не задействуя нервную систему или мышцы", — пояснили учёные.

Однако, по какой причине кошки мурчат, до сих пор неизвестно. Как предполагают авторы исследования, животные издают эти характерные звуки, чтобы выразить свою удовлетворённость или одобрить общение с людьми. Но есть и другая версия — мурлыканье может быть и лечебным механизмом.