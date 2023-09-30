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30 сентября, 05:16

Учёные выяснили, как звучит самый страшный в мире звук

Учёные воссоздали "самый страшный в мире звук" ацтекского свистка смерти

<p>Ацтекские свистки смерти, созданные на основе человеческого черепа. Обложка © <a href="https://www.mexicolore.co.uk/aztecs/music/death-whistle" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mexicolore.co.uk</a></p>

Ацтекские свистки смерти, созданные на основе человеческого черепа. Обложка © mexicolore.co.uk

Учёные воссоздали с помощью 3D-принтера и оригинальных образцов ацтекский свисток смерти, звуки которого называли самым страшным звуком в мире. О разработке пишет Daily Mail.

Считается, что с помощью таких свистков ацтеки пугали своих врагов и применяли их во время человеческих жертвоприношений. Однако их звучание до последнего времени оставалось загадкой.

Звучание ацтекских свистков смерти. Видео © YouTube / The Action Lab

Полученный звук был по-настоящему пугающим: он напоминал истошные человеческие крики и "вызывал невероятный страх". Из-за формы гортани при вдувании звук словно разделялся на две части и издавал колеблющиеся волны. В дрожь вгоняли и пробковые шарики внутри инструмента.

Оригинал свистка был найден в 1999 году в руке безголового скелета во время раскопок ацтекского храма в Мехико. Изначально его восприняли как игрушку, но истинное предназначение смогли определить только сейчас.

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Дарья Нарыкова
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