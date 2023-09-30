Учёные выяснили, как звучит самый страшный в мире звук

Учёные воссоздали с помощью 3D-принтера и оригинальных образцов ацтекский свисток смерти, звуки которого называли самым страшным звуком в мире. О разработке пишет Daily Mail.

Считается, что с помощью таких свистков ацтеки пугали своих врагов и применяли их во время человеческих жертвоприношений. Однако их звучание до последнего времени оставалось загадкой.

Звучание ацтекских свистков смерти. Видео © YouTube / The Action Lab

Полученный звук был по-настоящему пугающим: он напоминал истошные человеческие крики и "вызывал невероятный страх". Из-за формы гортани при вдувании звук словно разделялся на две части и издавал колеблющиеся волны. В дрожь вгоняли и пробковые шарики внутри инструмента.

Оригинал свистка был найден в 1999 году в руке безголового скелета во время раскопок ацтекского храма в Мехико. Изначально его восприняли как игрушку, но истинное предназначение смогли определить только сейчас.