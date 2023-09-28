Учёные из Испании впервые обнаружили насекомых с разлагающей пластик слюной

Испанские учёные обнаружили червей, чья слюна способна разлагать пластик. Итогами исследования поделился журнал Science Advances.

Стало известно, что авторы эксперимента взяли личинок восковой моли Galleria mellonella. Команда изучила их слюну с помощью криоэлектронной микроскопии. Затем учёные создали 3D-реконструкцию, которая показала, что в слюне червей находятся четыре группы гексамеринов (Demetra, Cibeles, Ceres, Cora). Два из этих гексамеров окисляют и разлагают пластик. В ближайшем будущем учёные займутся исследованием эволюционных процессов, которые лежат в основе функциональности белков.

"Это поможет разработать высокоэффективные методы по переработке пластика на основе природных ферментов", — написано в статье Science Advances.