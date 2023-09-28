Учёные из Испании впервые обнаружили насекомых с разлагающей пластик слюной
Science Advances: Учёные изучили слюну червей, разлагающую пластик
Испанские учёные обнаружили червей, чья слюна способна разлагать пластик. Итогами исследования поделился журнал Science Advances.
Стало известно, что авторы эксперимента взяли личинок восковой моли Galleria mellonella. Команда изучила их слюну с помощью криоэлектронной микроскопии. Затем учёные создали 3D-реконструкцию, которая показала, что в слюне червей находятся четыре группы гексамеринов (Demetra, Cibeles, Ceres, Cora). Два из этих гексамеров окисляют и разлагают пластик. В ближайшем будущем учёные займутся исследованием эволюционных процессов, которые лежат в основе функциональности белков.
"Это поможет разработать высокоэффективные методы по переработке пластика на основе природных ферментов", — написано в статье Science Advances.
Ранее Лайф писал, что учёные из Сингапура научились превращать тараканов в киборгов без вреда насекомым. Экспериментаторы превращали тараканов в роботов и ранее, но немного другим путём: электроды прикрепляли к нервной системе насекомого, но это снижало продолжительность их жизни.
ТАСС / Сергей Карпухин