Учёные создали переводчик с петушиного

Японские учёные создали переводчик с помощью нейросети, которая расшифровывает куриное кудахтанье. Об этом сообщает Business Insider.

Руководил исследованием под названием "Глубокий эмоциональный анализ" профессор Университета Токио Адриан Дэвид Чеок. Эта техника позволила идентифицировать эмоции птиц при помощи анализа звуковых паттернов.

Учёные пришли к выводу, что технология помогает распознавать эмоциональное состояние птиц. Благодаря ей люди смогут понимать, когда те боятся, злятся, хотят есть и волнуются. Тест прошли 80 особей петухов и куриц. В разработке принимали участие ветеринары и зоопсихологи.

"Если мы будем знать, что чувствуют животные, мы сможем создать для них гораздо лучший мир", — отметил профессор Чеок.