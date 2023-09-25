Жуки на радиоуправлении: Учёные из Сингапура превратили живых тараканов в киборгов
FE: Учёные из Сингапура выявили способ превратить тараканов в киборгов
Инженеры Наньянского технологического университета в Сингапуре научились превращать тараканов в киборгов, при этом не вредя насекомым. Об этом сообщил журнал Flexible Electronics.
Отмечено, что тараканов-киборгов умели делать и раньше, но опыты подразумевали крепление электродов к нервной системе насекомого, что снижало продолжительность жизни образцов.
По словам издания, учёные прикрепили к усикам тараканов рукава из золота и пластика, которые связаны проводами с маленьким рюкзаком на спине насекомого. Рукава передают слабые импульсы на антенны букашки, заставляя поворачивать налево и направо. Также эксперты прикрепили к животу таракана электрод, который заставляет его бегать быстрее или медленнее в зависимости от стимуляции.
Радиоуправляемый таракан-киборг прошёл лабиринт и полосу препятствий. Опыт дал понять, что стимуляция позволила точно управлять передвижениями насекомого.
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