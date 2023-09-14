Всё как у людей: В Южной Корее придумали телевизор для собак с онлайн-кинотеатром

Южнокорейский стартап Sunny Wave Tech выпустит специальный телевизор для собак. Проект собрал необходимую сумму на краудфандинговой платформе Kickstarter.

По словам разработчиков, девайс будет подстраиваться под зрение собак. Они могут видеть с частотой 70 кадров в секунду, в то время как человек — 30. Также питомцы близоруки и способны различать только несколько цветов. Телевизор подстраивается под дихроматическое зрение и отображает только синий, жёлтый и несколько оттенков серого.

Презентация телевизора для собак / YouTube Dogsplay

Чтобы животные смогли различать более насыщенные звуки, гаджет оборудуют динамиками, а экран сделают с учётом размера питомцев. Высота Dogsplay 35 сантиметров, но для крупных пород в комплект положат ножки, которые добавят 11 сантиметров.

"У собак жизнь проходит в шесть раз быстрее, чем у людей, поэтому так важно, чтобы наши питомцы наслаждались жизнью в полной мере", — заявили разработчики.

Изобретение несёт и практическую пользу. Встроенная камера позволит следить за питомцем во время отсутствия и связываться с ним по видеозвонку. Компания планирует выпустить гаджет на массовый рынок в ноябре 2023 года.

Вместе с телевизором разработчики создадут онлайн-кинотеатр Dogflix, в котором собран контент для питомцев. Ролики распределят по категориям "Расслабление", "Приключения", "Шоу о еде" и "Мультики". Разработчики пообещали добавить контент и для кошек.