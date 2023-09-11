В США создали "безмозглого" робота, который может преодолевать сложные препятствия

Такой "безмозглый" робот умеет самостоятельно поворачиваться и преодолевать извилистые лабиринты, в том числе с двигающимися элементами. На такое машина способна благодаря физическому интеллекту. Робот создан из ленточных жидкокристаллических эластомеров. Двигается он за счёт взаимодействия с поверхностью температурой от 55 градусов и воздуха. Дело в том, что при контакте с горячим полом нижняя часть ленты сжимается, а верхняя — разжимается. Причём это не первый такой работ, но более усовершенствованный и быстрый.