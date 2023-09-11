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11 сентября, 13:24

В США создали "безмозглого" робота, который может преодолевать сложные препятствия

Учёные в США создали мягкого робота, способного преодолевать препятствия

Учёные из Университета Северной Каролины создали мягкого робота без мозгов, который может самостоятельно преодолевать сложные и динамичные полосы препятствия. Свою работу исследователи опубликовали в журнале Science Advances.

Учёные из Университета Северной Каролины создали мягкого робота без мозгов, который может самостоятельно преодолевать сложные и динамичные полосы препятствия. Видео © YouTube / yinlabncsu6534

Такой "безмозглый" робот умеет самостоятельно поворачиваться и преодолевать извилистые лабиринты, в том числе с двигающимися элементами. На такое машина способна благодаря физическому интеллекту. Робот создан из ленточных жидкокристаллических эластомеров. Двигается он за счёт взаимодействия с поверхностью температурой от 55 градусов и воздуха. Дело в том, что при контакте с горячим полом нижняя часть ленты сжимается, а верхняя — разжимается. Причём это не первый такой работ, но более усовершенствованный и быстрый.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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