В США создали "безмозглого" робота, который может преодолевать сложные препятствия
Учёные в США создали мягкого робота, способного преодолевать препятствия
Учёные из Университета Северной Каролины создали мягкого робота без мозгов, который может самостоятельно преодолевать сложные и динамичные полосы препятствия. Свою работу исследователи опубликовали в журнале Science Advances.
Учёные из Университета Северной Каролины создали мягкого робота без мозгов, который может самостоятельно преодолевать сложные и динамичные полосы препятствия. Видео © YouTube / yinlabncsu6534
Такой "безмозглый" робот умеет самостоятельно поворачиваться и преодолевать извилистые лабиринты, в том числе с двигающимися элементами. На такое машина способна благодаря физическому интеллекту. Робот создан из ленточных жидкокристаллических эластомеров. Двигается он за счёт взаимодействия с поверхностью температурой от 55 градусов и воздуха. Дело в том, что при контакте с горячим полом нижняя часть ленты сжимается, а верхняя — разжимается. Причём это не первый такой работ, но более усовершенствованный и быстрый.
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