Ульяновский шестиклассник разработал робота для эвакуации раненых с поля боя

Ученик шестого класса 59-й гимназии Ульяновска создал робота для эвакуации раненых военных с поля боя. Юного изобретателя зовут Богдан Щапов, со своим проектом он занял первое место в конкурсе "Приз зрительских симпатий" в рамках десятой всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели".

В Ульяновске шестиклассник разработал робота для эвакуации раненых с поля боя. Фото © VK / Гимназия № 59 г. Ульяновска

Предполагается, что аппарат будет перемещаться в зоне боевых действий на гусеницах. А благодаря камере с углом обзора в 180 градусов робот сможет найти раненого, зацепить его за карабин клешнёй-манипулятором и волоком оттащить в безопасное место, уточняет сайт kp.ru.

Шестиклассник Богдан Щапов, который создал робота для эвакуации раненых с поля боя. Фото © VK / Гимназия № 59 г. Ульяновска

По задумке, если раненый в сознании, он может прицепить себя к роботу за счёт эвакуационной стропы — на передней и задней частях робота есть специальные крепления. Причём оператор направляет технику удалённо через специальный пульт.