Регион

Уведомления отключены

30 августа, 17:42

Ульяновский шестиклассник разработал робота для эвакуации раненых с поля боя

<p>В Ульяновске шестиклассник разработал робота для эвакуации раненых с поля боя. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-215662780_1472" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Гимназия № 59 г. Ульяновска</a></p>

В Ульяновске шестиклассник разработал робота для эвакуации раненых с поля боя. Обложка © VK / Гимназия № 59 г. Ульяновска

Ученик шестого класса 59-й гимназии Ульяновска создал робота для эвакуации раненых военных с поля боя. Юного изобретателя зовут Богдан Щапов, со своим проектом он занял первое место в конкурсе "Приз зрительских симпатий" в рамках десятой всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели".

В Ульяновске шестиклассник разработал робота для эвакуации раненых с поля боя. Фото © VK / Гимназия № 59 г. Ульяновска

В Ульяновске шестиклассник разработал робота для эвакуации раненых с поля боя. Фото © VK / Гимназия № 59 г. Ульяновска

Предполагается, что аппарат будет перемещаться в зоне боевых действий на гусеницах. А благодаря камере с углом обзора в 180 градусов робот сможет найти раненого, зацепить его за карабин клешнёй-манипулятором и волоком оттащить в безопасное место, уточняет сайт kp.ru.

Шестиклассник Богдан Щапов, который создал робота для эвакуации раненых с поля боя. Фото © VK / Гимназия № 59 г. Ульяновска

Шестиклассник Богдан Щапов, который создал робота для эвакуации раненых с поля боя. Фото © VK / Гимназия № 59 г. Ульяновска

По задумке, если раненый в сознании, он может прицепить себя к роботу за счёт эвакуационной стропы — на передней и задней частях робота есть специальные крепления. Причём оператор направляет технику удалённо через специальный пульт.

В России создадут электросамолёт

В России создадут электросамолёт

Ранее Лайф писал, что в России создали "убийцу" американской снайперской винтовки Barrett. Её показали на форуме "Армия-2023".

Никита Осипов
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Ульяновская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров