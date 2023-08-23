В России создадут электросамолёт
В России могут разработать электрический самолёт. Об этом сообщили в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ.
Как пишет ТАСС, создание электросамолёта находится в приоритетной группе продукции авиапромышленности, как и создание сверхзвукового пассажирского самолёта, лёгкого бизнес-джета, тяжёлого вертолёта и других машин.
А ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что Россия планирует к 2028–2030 годам создать свой дальнемагистральный самолёт. Разработка аппарата уже ведётся. Исследованием новых технологий и определением облика борта занимается НИЦ Институт имени Жуковского.Самолёт может подняться в воздух после 2030 года.
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