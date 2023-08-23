В России создадут электросамолёт

В России могут разработать электрический самолёт. Об этом сообщили в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ.

Как пишет ТАСС, создание электросамолёта находится в приоритетной группе продукции авиапромышленности, как и создание сверхзвукового пассажирского самолёта, лёгкого бизнес-джета, тяжёлого вертолёта и других машин.