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23 августа, 12:36

В России создадут электросамолёт

В России могут разработать электрический самолёт. Об этом сообщили в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ.

Как пишет ТАСС, создание электросамолёта находится в приоритетной группе продукции авиапромышленности, как и создание сверхзвукового пассажирского самолёта, лёгкого бизнес-джета, тяжёлого вертолёта и других машин.

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А ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что Россия планирует к 2028–2030 годам создать свой дальнемагистральный самолёт. Разработка аппарата уже ведётся. Исследованием новых технологий и определением облика борта занимается НИЦ Институт имени Жуковского.Самолёт может подняться в воздух после 2030 года.

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Shutterstock

Александра Вишнякова
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