Курьера-колобка начали тестировать в Москве

В Москве начали тестировать курьера-колобка, который должен выполнять функции по доставке небольших посылок, документов или продуктов питания. Видео появилось в Сети.

В Москве тестируют курьера-колобка. Видео © VK / Типичный РадиоГубитель (Радиолюбитель)

"Робот-доставщик "AI Колобок" — самоходный шар диаметром около 40 сантиметров с компьютерным зрением и внутренним динамиком для взаимодействия с людьми. Устройство перемещается, вращаясь на 360 градусов", — говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Робот-шар уже испытывается на ВДНХ, но пока случайные прохожие с опаской обходят "курьера", а кто-то путает его с обычным футбольным мячом, пытаясь сделать пас. Разработчиком стала российская компания "Эдкар". Она попала в программу пилотного тестирования инноваций, в рамках которой выбранным производителям выделят 114 миллионов рублей.