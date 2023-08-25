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25 августа, 16:56

Курьера-колобка начали тестировать в Москве

В Москве тестируют роботов-колобков, которые смогут доставлять небольшие посылки

В Москве начали тестировать курьера-колобка, который должен выполнять функции по доставке небольших посылок, документов или продуктов питания. Видео появилось в Сети.

В Москве тестируют курьера-колобка. Видео © VK / Типичный РадиоГубитель (Радиолюбитель)

"Робот-доставщик "AI Колобок" — самоходный шар диаметром около 40 сантиметров с компьютерным зрением и внутренним динамиком для взаимодействия с людьми. Устройство перемещается, вращаясь на 360 градусов", — говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Робот-шар уже испытывается на ВДНХ, но пока случайные прохожие с опаской обходят "курьера", а кто-то путает его с обычным футбольным мячом, пытаясь сделать пас. Разработчиком стала российская компания "Эдкар". Она попала в программу пилотного тестирования инноваций, в рамках которой выбранным производителям выделят 114 миллионов рублей.

Коров и коз научили давать "убийственное" для ковида молоко

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Ранее сообщалось, что в России представили отечественный смартфон Р-ФОН на ОС Rosa Mobile. Гаджет включён в реестр отечественного ПО Минцифры и имеет соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.

Обложка ©

VK / Типичный РадиоГубитель (Радиолюбитель)

Татьяна Миссуми
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