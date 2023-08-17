Стало известно, что из себя представляет отечественный смартфон Р-ФОН
Глава АППСИМ Зыков раскрыл характеристики отечественного смартфона Р-ФОН
Отечественный смартфон от "РОСА мобайл". Фото © Telegram / Зыков
В России представили отечественный смартфон Р-ФОН на ОС Rosa Mobile. Гаджет включён в реестр отечественного ПО Минцифры и имеет соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.
Распаковка отечественного смартфона Р-ФОН. Видео © Telegram / Зыков
Фотографиями и основными характеристиками смартфона Р-ФОН поделился в своём телеграм-канале глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Все возможности ОС и интерфейс держатся в строгом секрете, но бегло ознакомиться с новинкой уже удалось. Р-ФОН сможет похвастаться:
Все возможности ОС и интерфейс смартфона Р-ФОН держатся в секрете до официального анонса. Фото © Telegram / Зыков
- диагональю дисплея 6,7 дюйма;
- оперативной памятью объёмом 8 Гб;
- встроенной памятью 128 Гб;
- основной 50-мегапиксельной камерой;
- батареей ёмкостью 5000 мАч;
- слотом на две симки;
- датчиком отпечатка пальца;
- WiFi, NFC, Bluetooth.
В комплект обещают включить прозрачный чехол, проводные наушники, кабель и зарядное устройство мощностью 18 Вт. Ожидается, что смартфон будет стоить до 40 000 рублей. На потребительский рынок инновация от Rosa Mobile выйдет в 2024 году, а для государственных и корпоративных заказчиков станет доступна в течение 2023 года.
Напомним, ранее запрет использования техники Apple в Минцифры анонсировал замглавы министерства Александр Шойтов. Такое же решение приняла госкорпорация "Ростех". Кроме того, в Госдуме обещали сделать "серьёзные выводы" по поводу айфонов. Это произошло после того, как 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью "яблочных" гаджетов. Заражёнными оказались несколько тысяч устройств россиян. При этом Роскомнадзор опроверг возможность запрета продаж техники компании Apple в России после проведения исследований.