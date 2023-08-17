Регион

Уведомления отключены

17 августа, 12:53

Стало известно, что из себя представляет отечественный смартфон Р-ФОН

Глава АППСИМ Зыков раскрыл характеристики отечественного смартфона Р-ФОН

<p>Отечественный смартфон от "РОСА мобайл". Фото © <a href="https://t.me/appsimru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram / Зыков</a></p>

Отечественный смартфон от "РОСА мобайл". Фото © Telegram / Зыков

В России представили отечественный смартфон Р-ФОН на ОС Rosa Mobile. Гаджет включён в реестр отечественного ПО Минцифры и имеет соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.

Распаковка отечественного смартфона Р-ФОН. Видео © Telegram / Зыков

Фотографиями и основными характеристиками смартфона Р-ФОН поделился в своём телеграм-канале глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Все возможности ОС и интерфейс держатся в строгом секрете, но бегло ознакомиться с новинкой уже удалось. Р-ФОН сможет похвастаться:

Все возможности ОС и интерфейс смартфона Р-ФОН держатся в секрете до официального анонса. Фото © Telegram / Зыков

Все возможности ОС и интерфейс смартфона Р-ФОН держатся в секрете до официального анонса. Фото © Telegram / Зыков

  • диагональю дисплея 6,7 дюйма;
  • оперативной памятью объёмом 8 Гб;
  • встроенной памятью 128 Гб;
  • основной 50-мегапиксельной камерой;
  • батареей ёмкостью 5000 мАч;
  • слотом на две симки;
  • датчиком отпечатка пальца;
  • WiFi, NFC, Bluetooth.

В комплект обещают включить прозрачный чехол, проводные наушники, кабель и зарядное устройство мощностью 18 Вт. Ожидается, что смартфон будет стоить до 40 000 рублей. На потребительский рынок инновация от Rosa Mobile выйдет в 2024 году, а для государственных и корпоративных заказчиков станет доступна в течение 2023 года.

Замена айфонам: В госорганы поступили смартфоны с российской ОС, пишут СМИ

Замена айфонам: В госорганы поступили смартфоны с российской ОС, пишут СМИ

Напомним, ранее запрет использования техники Apple в Минцифры анонсировал замглавы министерства Александр Шойтов. Такое же решение приняла госкорпорация "Ростех". Кроме того, в Госдуме обещали сделать "серьёзные выводы" по поводу айфонов. Это произошло после того, как 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью "яблочных" гаджетов. Заражёнными оказались несколько тысяч устройств россиян. При этом Роскомнадзор опроверг возможность запрета продаж техники компании Apple в России после проведения исследований.

Марина Калегина
  • Новости
  • Гаджеты
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров