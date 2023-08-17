Стало известно, что из себя представляет отечественный смартфон Р-ФОН

В России представили отечественный смартфон Р-ФОН на ОС Rosa Mobile. Гаджет включён в реестр отечественного ПО Минцифры и имеет соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.

Распаковка отечественного смартфона Р-ФОН. Видео © Telegram / Зыков

Фотографиями и основными характеристиками смартфона Р-ФОН поделился в своём телеграм-канале глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Все возможности ОС и интерфейс держатся в строгом секрете, но бегло ознакомиться с новинкой уже удалось. Р-ФОН сможет похвастаться:

Все возможности ОС и интерфейс смартфона Р-ФОН держатся в секрете до официального анонса. Фото © Telegram / Зыков

диагональю дисплея 6,7 дюйма;

оперативной памятью объёмом 8 Гб;

встроенной памятью 128 Гб;

основной 50-мегапиксельной камерой;

батареей ёмкостью 5000 мАч;

слотом на две симки;

датчиком отпечатка пальца;

WiFi, NFC, Bluetooth.