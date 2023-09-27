Российские учёные создали уникальные пористые импланты для восстановления костей

Биомиметические импланты для твёрдых тканей стали последней разработкой группы российских учёных. Их пористая структура позволяет с высочайшей точностью повторять внутреннее строение настоящей кости, рассказал аспирант Центра технологий материалов Сколковского института науки и технологий Станислав Чернышихин.

По словам участника исследовательской работы, если сделать имплант сплошным и жёстким, организм перенесёт на него всю нагрузку, а находящиеся рядом кости станут хрупкими. Ещё такое строение делает возможным движение питательных веществ и прорастание тканей, добавил молодой учёный.

"Технология универсальна для всех видов костей, и исследование сосредоточено на том, чтобы определить, какую пористую структуру создать внутри импланта, чтобы она соответствовала свойствам реальной кости. Данное исследование стало возможным благодаря развитию новых аддитивных технологий, 3D-печати, в том числе металлами", — объяснил Чернышихин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".