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26 сентября, 22:50

Российские учёные создали уникальные пористые импланты для восстановления костей

<p>Имплант кости в области носовой перегородки. Обложка © <a href="https://new.skoltech.ru/news/researchers-introduced-technology-producing-biomimetic-implants-specified-permeability" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сколтех</a></p>

Имплант кости в области носовой перегородки. Обложка © Сколтех

Биомиметические импланты для твёрдых тканей стали последней разработкой группы российских учёных. Их пористая структура позволяет с высочайшей точностью повторять внутреннее строение настоящей кости, рассказал аспирант Центра технологий материалов Сколковского института науки и технологий Станислав Чернышихин.

По словам участника исследовательской работы, если сделать имплант сплошным и жёстким, организм перенесёт на него всю нагрузку, а находящиеся рядом кости станут хрупкими. Ещё такое строение делает возможным движение питательных веществ и прорастание тканей, добавил молодой учёный.

"Технология универсальна для всех видов костей, и исследование сосредоточено на том, чтобы определить, какую пористую структуру создать внутри импланта, чтобы она соответствовала свойствам реальной кости. Данное исследование стало возможным благодаря развитию новых аддитивных технологий, 3D-печати, в том числе металлами", — объяснил Чернышихин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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Тем временем коллеги российских учёных из США и Европы выяснили, когда Земля перестанет быть пригодной для жизни. Млекопитающие исчезнут с лица планеты из-за объединения всех континентов, считают исследователи.

Илья Пушкарев
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