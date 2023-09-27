Российские учёные создали уникальные пористые импланты для восстановления костей
Имплант кости в области носовой перегородки. Обложка © Сколтех
Биомиметические импланты для твёрдых тканей стали последней разработкой группы российских учёных. Их пористая структура позволяет с высочайшей точностью повторять внутреннее строение настоящей кости, рассказал аспирант Центра технологий материалов Сколковского института науки и технологий Станислав Чернышихин.
По словам участника исследовательской работы, если сделать имплант сплошным и жёстким, организм перенесёт на него всю нагрузку, а находящиеся рядом кости станут хрупкими. Ещё такое строение делает возможным движение питательных веществ и прорастание тканей, добавил молодой учёный.
"Технология универсальна для всех видов костей, и исследование сосредоточено на том, чтобы определить, какую пористую структуру создать внутри импланта, чтобы она соответствовала свойствам реальной кости. Данное исследование стало возможным благодаря развитию новых аддитивных технологий, 3D-печати, в том числе металлами", — объяснил Чернышихин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Тем временем коллеги российских учёных из США и Европы выяснили, когда Земля перестанет быть пригодной для жизни. Млекопитающие исчезнут с лица планеты из-за объединения всех континентов, считают исследователи.