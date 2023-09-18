Российские исследователи научились предсказывать тяжесть инсульта

Группа учёных из Белгородского государственного университета (БелГУ) обнаружила связь между структурой гена, который отвечает за кодировку белка теплового шока, и тяжестью течения ишемических инсультов. Авторы исследования считают, что найденные закономерности помогут заранее определить, насколько тяжело человек будет переносить инсульт и как быстро восстановится после него. Результаты работы учёных опубликованы в научном журнале Genes.

Ишемическим инсультом называют патологию кровоснабжения головного мозга, которая приводит к значительным повреждениям тканей этого органа. Последствия недуга являются одной из самых распространённых причин смерти, по статистике Всемирной организации здравоохранения. На возникновение инсульта влияют внешние факторы и генетика человека.

При стрессовых ситуациях, к которым относятся и инсульты, в организме активируются белки теплового шока, задача которых — минимизировать урон по клеткам. Конкретно в случае инсультов эти вещества содействуют белкам тканей мозга в том, чтобы вернуться к правильной структуре и не слипаться, что может стать причиной смерти.

Учёные из БелГУ вместе с российскими и британскими коллегами нашли подтверждения существования прямой связи между последовательностью гена, который контролирует выработку белка теплового шока HSP70, и характером протекания ишемического инсульта, а также восстановления после него. Исследователи убеждены, что открытие поможет делать более точные прогнозы о течении болезни и вносить верные корректировки в курс лечения.

В большинстве случаев последовательности в одном и том же гене остаются неизменными, но иногда проявляется полиморфизм, при котором появляются разные вариации в последовательности одного и того же участка генома у больших групп людей. Такие вариации в пределах одного гена называют аллелями.

"Мы брали образцы ДНК у пациентов с диагностированным ишемическим инсультом и у здоровых добровольцев. Изучая мельчайшие различия в гене HSPA8, который кодирует белок HSP70, мы пришли к выводу, что существует связь между последовательностью нуклеотидов в нём и ишемическим инсультом", — сообщил директор объединённого центра генетических технологий НИУ "БелГУ" Алексей Дейкин.

Дейкин объяснил, что в исследовании участвовали более 2000 человек и общий результат не позволяет сделать какие-либо выводы о связи между полиморфизмом гена HSPA8 и ишемическим инсультом. Однако если рассматривать только подгруппы, например только курящих мужчин, можно с высокой точностью определить те аллели, которые сигнализируют о рисках инсульта и тяжести его формы.

Директор генетического центра БелГУ добавил, что открытие очень ценно для медицинской практики. Благодаря результатам исследования пациенту можно будет заблаговременно подобрать нужный уход и при необходимости определить его в группу тяжелобольных до проявления первых признаков инсульта. При этом работа имеет не только практическую ценность, но и важна в качестве фундаментального научного исследования, поскольку приближает учёных к пониманию взаимосвязи между генотипом и фенотипом людей.