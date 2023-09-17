Учёные выяснили, что чувствовали пережившие остановку сердца люди
Resuscitation: При остановке сердца люди чувствуют отделение от тела и спокойствие
Люди при остановке сердца могут испытывать большой спектр чувств, включая спокойствие и любовь, а также боль и страх. Такое открытие сделали учёные из Америки, Болгарии и Британии в ходе проведённых исследований, пишет Resuscitation.
Испытание прошли 567 мужчин и женщин, перенёсших сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР) при остановке сердца. Авторы статьи напомнили, что при остановке сердца выживают менее 10% и СЛР является единственным способом вернуть самому главному жизненному органу ритм.
В ходе СЛР к головам пациентов прикрепляли датчики, измерявшие уровень кислорода и электрическую активность мозга. Так учёные обнаружили всплески мозговой активности, включая гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны. Некоторые из них свидетельствуют о сохранении психических функций и мыслительной деятельности.
"Нет ничего более экстремального, чем остановка сердца, потому что люди буквально балансируют между жизнью и смертью, они находятся в глубокой коме и вообще не реагируют на нас физически", — пояснил доцент Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета Сэм Парния.
Также учёные смогли опросить 28 из 53 выживших после операций, и 11 из них рассказали, что всё время оставались в сознании. Также они признались, что чувствовали боль и частично слышали, что говорят врачи. Некоторые чувствовали давление в районе грудной клетки.
Ещё шестеро сообщили, что пережили околосмертный опыт: как будто кто-то отделялся от тела и представлял собой нечёткий силуэт или белую фигуру. Другие видели сон, в котором шёл дождь, а их преследовали полицейские. Кому-то даже удалось почувствовать расслабленность, спокойствие и любовь.
Ранее американские нейрофизиологи во главе с Джимо Борджигин рассказали, что в состоянии клинической смерти пациенты видят "тоннели" и "летают вне тела", эти видения объясняются переходом работы мозга в особое состояние, которое похоже на сознание.
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