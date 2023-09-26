Учёные вычислили, когда Земля станет непригодна для жизни людей

Коллектив американских и европейских учёных утверждает, что спустя 250 миллионов лет наша планета перестанет быть пригодной для обитания млекопитающих. Это произойдёт из-за объединения всех материков в суперконтинент, климат которого будет практически непригоден для жизни. Работу исследователей опубликовал журнал Nature.

Группа геологов под лидерством сотрудника Бристольского университета Александра Фарнсворта смоделировали тектоническую активность и климат Земли, которые позволили сделать прогноз о том, как изменится планета в грядущие несколько миллионов лет. Учёные пришли к выводу, что метаморфозы нашей планеты будут носить кардинальный характер — все семь существующих ныне материков объединятся в новый суперконтинент, который получил название Пангея (в честь первого суперконтинента, который существовал на Земле 335—175 миллионов лет назад) Ультима.

Моделирование показало, что на суперматерике будет климат с высокой влажностью и температурой воздуха 40-50 градусов. Млекопитающим, и в том числе людям, в такой среде грозит вымирание, ведь они не смогут охлаждать организм должным образом.

По прогнозам учёных, лишь на 8-16% площади Пангеи Ультима будут подходящие условия для жизни людей. Такие зоны будут находиться в приполярных областях земного шара, а климат там будет похож на современные тропики. А вот большая часть суши 43-49% придётся на пустыни.