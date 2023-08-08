Врач рассказал, когда кошачье мурлыканье обладает целительной силой

Кошки могут улучшать самочувствие человека с помощью целебного мурчанья. Об этом Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения и хирург Александр Умнов.

"Кошки приходят к человеку, чувствуют себя в безопасности рядом с ним и даже могут улучшать состояние. Это научно доказанный факт. Есть даже такой термин — фелинотерапия, — объяснил врач.

Механизм "кошачьей медицины" таков: когда животное укладывается на человека, оно начинает мурчать. Мурлыканье в диапазоне от 25 до 50 Гц помогает уменьшить воспалительные процессы в организме как раз в тех участках, рядом с которыми лежит кошка, сообщил хирург. Благодаря этому человек расслабляется и может уснуть даже в не самых удобных позах.

Кошачье мурчанье может даже вылечить некоторые инфекции и простудные заболевания, уточнил медик. Доказано, что кошки ложатся на самое тёплое место в организме — именно там и находится очаг заболевания, воспаление. Животное как раз и забирает на себя инфекцию. А если у человека вырабатывается гормон стресса и повышается давление, то присутствие рядом мурчащего питомца расслабляет человека, давление может снизиться.

"Неважно, кот у вас или кошка, породистое животное или беспородное, оно может стать не только вашим лучшим другом, но и в какой-то степени и лечащим врачом!" — подытожил Умнов.