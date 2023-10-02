Канадец установил мировой рекорд, съев 50 самых острых перцев за шесть минут

Житель Канады Майк Джек стал рекордсменом, съев за шесть минут 50 острых перцев. Его показатель внесён в Книгу рекордов Гиннесса и появился на сайте справочника.

Майк Джек установил рекорд по скорости поедания перцев. Видео © Twitter / GWR

Майк Джек обожает острую пищу и потребляет её на протяжении 20 лет. Взявшись установить рекорд, он смог осилить 50 перцев сорта "Каролинский жнец" всего за шесть минут и 49,2 секунды. Таким образом, он побил рекорд по скоростному поеданию продукта. Затем он отправил в желудок ещё 85 перцев, став вторым по количеству съеденного в данной категории. Лидерство по-прежнему в руках австралийца Грегори Барлоу, сумевшего осилить 185 штук.

Позже Джек признался, что первые перцы шли тяжело и вызывали отвратительную горечь во рту. Но когда с половиной порции было покончено, дело пошло быстрее, а вкусовые рецепторы мужчины приспособились к неприятным ощущениям. Однако рекордсмен посетовал, что в ближайшее время вряд ли захочет острые блюда.

"У меня бывают сильные спазмы, как будто кто-то сжимает и выворачивает мне кишки", — поделился канадец.