Канадец установил мировой рекорд, съев 50 самых острых перцев за шесть минут
Майк Джек. Фото © Twitter / WWR_en
Житель Канады Майк Джек стал рекордсменом, съев за шесть минут 50 острых перцев. Его показатель внесён в Книгу рекордов Гиннесса и появился на сайте справочника.
Майк Джек установил рекорд по скорости поедания перцев. Видео © Twitter / GWR
Майк Джек обожает острую пищу и потребляет её на протяжении 20 лет. Взявшись установить рекорд, он смог осилить 50 перцев сорта "Каролинский жнец" всего за шесть минут и 49,2 секунды. Таким образом, он побил рекорд по скоростному поеданию продукта. Затем он отправил в желудок ещё 85 перцев, став вторым по количеству съеденного в данной категории. Лидерство по-прежнему в руках австралийца Грегори Барлоу, сумевшего осилить 185 штук.
Позже Джек признался, что первые перцы шли тяжело и вызывали отвратительную горечь во рту. Но когда с половиной порции было покончено, дело пошло быстрее, а вкусовые рецепторы мужчины приспособились к неприятным ощущениям. Однако рекордсмен посетовал, что в ближайшее время вряд ли захочет острые блюда.
"У меня бывают сильные спазмы, как будто кто-то сжимает и выворачивает мне кишки", — поделился канадец.
Ранее эфиопка Тигист Ассефа финишировала первой на Берлинском марафоне, преодолев дистанцию за два часа 11 минут и 52 секунды. Таким образом, представительница африканского государства обновила мировой рекорд 2019 года, принадлежавший кенийке Бриджид Косгей.