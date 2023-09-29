Петербуржцы установили рекорд, накормив обитателей Ленинградского зоопарка

В сентябре в Санкт-Петербурге прошла акция "Дары осени", в ходе которой горожане могли принести остатки урожая обитателям Ленинградского зоопарка. Жители так активно хотели помочь животным, что в этот раз установили рекорд: они привезли свыше тонны съестного.









Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", самым желанным подарком стали жёлуди — в зоопарк привезли примерно 700 килограммов. Ими питаются белки, олени, медведи, кролики, козы, фазаны, дятлы и мандаринки. Кроме того, горожане порадовали животных выращенными овощами и фруктами: тыквой, яблоком и кукурузой. Некоторые даже были не прочь и поиграть с подарками, например тигр.









Кроме того, животных одарили брусникой, клюквой, рябиной, черноплодкой, шишками, орехами и ветками малины с листьями. Такая акция проходит каждый год. Причём в зоопарке просят приносить лишь излишки и не покупать продукты — всё это для того, чтобы жители не выкидывали оставшуюся еду.