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29 сентября, 14:40

Петербуржцы установили рекорд, накормив обитателей Ленинградского зоопарка

Жители Петербурга подарили свыше тонны урожая животным Ленинградского зоопарка

<p>Жители Петербурга подарили свыше тонны урожая животным Ленинградского зоопарка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/lenzoopark/1568" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ленинградский зоопарк</a></p>

Жители Петербурга подарили свыше тонны урожая животным Ленинградского зоопарка. Обложка © Telegram / Ленинградский зоопарк

В сентябре в Санкт-Петербурге прошла акция "Дары осени", в ходе которой горожане могли принести остатки урожая обитателям Ленинградского зоопарка. Жители так активно хотели помочь животным, что в этот раз установили рекорд: они привезли свыше тонны съестного.

  • Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
    Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
  • Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
    Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
  • Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
    Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
  • Жители Петербурга подарили свыше тонны урожая животным Ленинградского зоопарка. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
    Жители Петербурга подарили свыше тонны урожая животным Ленинградского зоопарка. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк

Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк

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Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", самым желанным подарком стали жёлуди — в зоопарк привезли примерно 700 килограммов. Ими питаются белки, олени, медведи, кролики, козы, фазаны, дятлы и мандаринки. Кроме того, горожане порадовали животных выращенными овощами и фруктами: тыквой, яблоком и кукурузой. Некоторые даже были не прочь и поиграть с подарками, например тигр.

  • Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
    Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
  • Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
    Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
  • Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
    Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
  • Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк
    Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк

Обитатели Ленинградского зоопарка лакомятся урожаем горожан. Фото © Telegram / Ленинградский зоопарк

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Кроме того, животных одарили брусникой, клюквой, рябиной, черноплодкой, шишками, орехами и ветками малины с листьями. Такая акция проходит каждый год. Причём в зоопарке просят приносить лишь излишки и не покупать продукты — всё это для того, чтобы жители не выкидывали оставшуюся еду.

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Ранее Лайф писал, что с 1 октября многодетные семьи со всей России смогут бесплатно посещать Ленинградский зоопарк. Услуга распространяется в том числе на детей, которые были усыновлены или находятся под опекой.

Никита Осипов
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  • Санкт-Петербург

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