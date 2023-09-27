Многодетные семьи со всей России смогут бесплатно посещать Ленинградский зоопарк

Ленинградский зоопарк расширил перечень категорий граждан, которым доступна возможность льготного посещения. С 1 октября бесплатно полюбоваться животными смогут многодетные семьи не только из Петербурга, но и со всей России. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В зоопарке уточнили, что услуга распространяется в том числе на неполные семьи, а также на детей, которые были усыновлены или находятся под опекой. Льгота на бесплатное посещение будет действовать ежедневно. При себе важно иметь свидетельство многодетной семьи, паспорта родителей и свидетельства о рождении детей.

"Надеемся, что посещение зоопарка поможет детям погрузиться в увлекательный мир дикой природы и вдохновит их на её дальнейшее изучение", — сказано в сообщении.