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14 августа, 14:39

Появилось видео переезда летучих собак в пещеру Ленинградского зоопарка

<p>Нильские крыланы в Ленинградском зоопарке. Обложка © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/08/14/v-leningradskom-zooparke-poyavilas-novaya-ekspozicziya-s-letuchimi-sobakami" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Нильские крыланы в Ленинградском зоопарке. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Коллекция Ленинградского зоопарка пополнилась новыми экзотическими обитателями. Речь идёт о летучих собаках, которые составили основу экспозиции "Пещера крыланов". Кадры переезда публикует телеканал "Санкт-Петербург".

Переезд летучих собак в Ленинградский зоопарк. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Для быстрой адаптации зверьков к новым условиям обитания вольер был задекорирован под настоящую египетскую пещеру. Нильские крыланы — безобидные животные, которые питаются фруктами. Особенно они любят апельсины, финики и инжир. Из-за ночного образа жизни летучие собаки обладают хорошим зрением и обонянием.

Открытие экспозиции с нильскими крыланами совпало с днём рождения Ленинградского зоопарка. 14 августа ему исполнилось 158 лет.

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Илья Пушкарев
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