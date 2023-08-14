Появилось видео переезда летучих собак в пещеру Ленинградского зоопарка

Коллекция Ленинградского зоопарка пополнилась новыми экзотическими обитателями. Речь идёт о летучих собаках, которые составили основу экспозиции "Пещера крыланов". Кадры переезда публикует телеканал "Санкт-Петербург".

Переезд летучих собак в Ленинградский зоопарк. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Для быстрой адаптации зверьков к новым условиям обитания вольер был задекорирован под настоящую египетскую пещеру. Нильские крыланы — безобидные животные, которые питаются фруктами. Особенно они любят апельсины, финики и инжир. Из-за ночного образа жизни летучие собаки обладают хорошим зрением и обонянием.

Открытие экспозиции с нильскими крыланами совпало с днём рождения Ленинградского зоопарка. 14 августа ему исполнилось 158 лет.