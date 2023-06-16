Капитон и Харитон: В Ленинградском зоопарке рассказали о дружбе капибары и кролика

В Ленинградском зоопарке есть необычные пары друзей, которые проводят много времени вместе. Среди них капибара, кролик, крокодил, черепахи, а также сурикат и сотрудники учреждения.

Капитон и Харитон. Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Например, капибара Капитон и кролик Харитон весело проводят время друг с другом. Изначально их поселили вместе, чтобы кролик научил товарища грызть твёрдую пищу.

"Они любят, когда пасмурная погода, спать в обнимку, они любят бороться, когда у них веники лежат, они берутся с двух сторон, начинают обгрызать, и начинают в игровой форме выяснять, кто будет доедать", — рассказал сотрудник Ленинградского зоопарка Михаэль Келлер телеканалу "Санкт-Петербург".

Дружат в зоопарке также крокодил Тотоша и красноухие черепахи. Они отдыхают вместе, используют друг друга в качестве подставок. Например, крокодил может спокойно положить голову на черепаху и греться под лампой.

А вот сурикат Марсель подружился с сотрудницей зоопарка Еленой. Ей пришлось взять на себя роль мамы, потому что кровные родители зверька не заботились о нём. Женщина даже забирала его домой, когда выкармливала. Сейчас сурикату уже три года, он живёт самостоятельно, но всё ещё любит сидеть на руках у Елены.