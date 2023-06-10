В Уфе благодаря Лайфу закрыли "зоопарк-концлагерь" с ужасными условиями для животных

В Уфе закрыли мини-зоопарк "Страна обезьян и пушистиков", обитатели которого содержались в ужасных условиях. Как рассказал Лайфу общественный инспектор Росприроднадзора, сотрудник центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников, там были выявлены многочисленные нарушения.

Мини-зоопарк "Страна обезьян и пушистиков" в Уфе, где были выявлены многочисленные нарушения. Видео © LIFE

На снятых Лайфом кадрах — тесные клетки, грязные аквариумы и их обитатели: кролики, еноты, мартышки, питоны, карликовые бегемоты и даже крокодил. Животные содержатся без возможности прятаться в отдельные помещения, то есть ограничить свой контакт с человеком, подчеркнул Стрельников.

"Если обратили внимание, попугай постоянно голову прячет: в себя, в крыло пытается спрятаться, как бы не контактировать. Крокодил открыт, в помещении в принципе не стоит какой-то человек, который ограничивает контакт. Нет влаговпитывающих ковриков на входе (ограничивающих возможность занесения инфекционных болезней.— Прим. Лайфа)", — возмутился зоозащитник.

При этом владелец мини-зоопарка считает, что жалующиеся "вообще ничего не понимают". А объясняя, почему клетка змеи маленькая и стоит впритык, мужчина заявил, что рептилия, "как поест, не должна ходить".

Мини-зоопарк располагался в одном из торговых центров города и работал без лицензии.