У тигра Зевса из Ленинградского зоопарка появится личный опекун

Газета "Петербургский дневник" станет опекуном тигра Зевса из Ленинградского зоопарка в день рождения хищника. Как пишет издание, соглашение подпишут 25 июля.

"В прошлом году петербургские строители взяли шефство над зоопарком города-побратима Мариуполя. В качестве ответного знака нам подарили двух тигрят. Один из них теперь живёт в Петербурге, и наша городская газета будет его персональным опекуном", — заявил губернатор города Александр Беглов.

Тигру 22 июля исполнится один год. В честь дня рождения у животного появится личный опекун. Зевс является гибридом суматранского и амурского тигров — в естественных условиях обитания эти породы не пересекаются.