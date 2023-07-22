У тигра Зевса из Ленинградского зоопарка появится личный опекун
"Петербургский дневник" станет опекуном тигра Зевса из Ленинградского зоопарка
Тигр Зевс. Обложка © Газета "Петербургский дневник"
Газета "Петербургский дневник" станет опекуном тигра Зевса из Ленинградского зоопарка в день рождения хищника. Как пишет издание, соглашение подпишут 25 июля.
"В прошлом году петербургские строители взяли шефство над зоопарком города-побратима Мариуполя. В качестве ответного знака нам подарили двух тигрят. Один из них теперь живёт в Петербурге, и наша городская газета будет его персональным опекуном", — заявил губернатор города Александр Беглов.
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Тигру 22 июля исполнится один год. В честь дня рождения у животного появится личный опекун. Зевс является гибридом суматранского и амурского тигров — в естественных условиях обитания эти породы не пересекаются.
Ранее в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма амурская тигрица родила четырёх детёнышей — двух девочек и двух мальчиков. Всего в учреждении около 60 львов, среди которых есть редкие белые особи, а также 40 тигров и сотни других животных. Общая площадь сафари-парка — 32 гектара.