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28 сентября, 10:10

Китай заберёт у США своих панд

МИД КНР: Три панды из зоопарка Вашингтона вернутся в Китай до конца 2023 года

Китай вернёт до конца 2023 года трёх панд, которые сейчас проживают в Национальном зоопарке в Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

  • Панда Мэйсян. Фото © X (Twitter) / NationalZoo
    Панда Мэйсян. Фото © X (Twitter) / NationalZoo
  • Панда Тяньтянь. Фото © X (Twitter) / NationalZoo
    Панда Тяньтянь. Фото © X (Twitter) / NationalZoo
  • Панда Сяо Цицзи. Фото © X (Twitter) / NationalZoo
    Панда Сяо Цицзи. Фото © X (Twitter) / NationalZoo

Панда Мэйсян. Фото © X (Twitter) / NationalZoo

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"Временно проживающие в Национальном зоопарке в Вашингтоне панды Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи в соответствии с намеченным ранее сроком будут возвращены на родину в конце этого года", — сказала она журналистам.

По словам дипломата, стороны сейчас согласовывают процедуры о перевозке панд в Китай. Она подчеркнула, что плодотворное сотрудничество Вашингтона и Пекина в деле сохранения чёрно-белых медведей сократило духовную дистанцию между народами двух стран.

It's a girl: Пол детёныша панды Диндин объявлен спустя месяц после рождения

It's a girl: Пол детёныша панды Диндин объявлен спустя месяц после рождения

А весной 2023 года сотрудники Московского зоопарка познакомили панд Жуи и Диндин. Случилось это после того, как оба достигли половой зрелости. Их встреча завершилась успехом. Панды дали потомство, даже несмотря на молодой возраст: самке всего пять лет, а самцу — шесть. Зоологи говорят, что это уникальное событие. В зоопарке признались, что Диндин оказалась заботливой мамой. Там периодически выкладывают фото малыша: недавно у него появилась "пандовая жилеточка", прямо как у родителей.

Обложка ©

X (Twitter) / NationalZoo

Евгения Колесникова
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