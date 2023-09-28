Китай заберёт у США своих панд

Китай вернёт до конца 2023 года трёх панд, которые сейчас проживают в Национальном зоопарке в Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.







"Временно проживающие в Национальном зоопарке в Вашингтоне панды Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи в соответствии с намеченным ранее сроком будут возвращены на родину в конце этого года", — сказала она журналистам.