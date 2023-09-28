Китай заберёт у США своих панд
МИД КНР: Три панды из зоопарка Вашингтона вернутся в Китай до конца 2023 года
Китай вернёт до конца 2023 года трёх панд, которые сейчас проживают в Национальном зоопарке в Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Временно проживающие в Национальном зоопарке в Вашингтоне панды Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи в соответствии с намеченным ранее сроком будут возвращены на родину в конце этого года", — сказала она журналистам.
По словам дипломата, стороны сейчас согласовывают процедуры о перевозке панд в Китай. Она подчеркнула, что плодотворное сотрудничество Вашингтона и Пекина в деле сохранения чёрно-белых медведей сократило духовную дистанцию между народами двух стран.
А весной 2023 года сотрудники Московского зоопарка познакомили панд Жуи и Диндин. Случилось это после того, как оба достигли половой зрелости. Их встреча завершилась успехом. Панды дали потомство, даже несмотря на молодой возраст: самке всего пять лет, а самцу — шесть. Зоологи говорят, что это уникальное событие. В зоопарке признались, что Диндин оказалась заботливой мамой. Там периодически выкладывают фото малыша: недавно у него появилась "пандовая жилеточка", прямо как у родителей.
X (Twitter) / NationalZoo