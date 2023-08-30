Очень многое должно совпасть: Зоолог объяснила, почему рождение детёныша панды в Москве — это уникальное событие

Для того чтобы панды размножались в неволе, должно быть соблюдено очень много условий. Нужна как их взаимная симпатия, так и правильная работа сотрудников зоопарка. Об этом в беседе с Лайфом рассказала зоолог, старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова. Так она прокомментировала рождение детёныша у знаменитых панд Жуи и Диндин. Это первый в истории России потомок большой панды, который появился на свет в Московском зоопарке.

В России впервые родился детёныш большой панды. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"Рождение детёнышей у панд — это большое событие для любого зоопарка. Слишком много факторов должно совпасть, чтобы панды размножались в неволе. Это не только взаимная симпатия Жуи и Диндин, которые ещё очень молоды, им семь и шесть лет соответственно. [Сотрудники зоопарка] сумели корректно познакомить панд друг с другом, так, чтобы знакомство переросло в симпатию, и точно высчитали тот самый оптимальный момент, когда можно было их соединить", — отметила Никифорова.

Зоолог считает, что специалисты зоопарка создали молодым пандам условия, максимально приближенные к природе — животные даже ежедневно получали свежий бамбук из Китая. При этом у этих млекопитающих очень короткий период, когда можно обзавестись потомством. Период половой активности самок длится всего 12–25 дней в году, фертильны они не более полутора суток. Поэтому учёные и сотрудники зоопарков зачастую полагаются на искусственное оплодотворение.

"Но в данном случае этого не пришлось делать. Благодаря профессионализму работников Московского зоопарка и их коллеги из Китая, который приезжал помочь в самый ответственный период, знакомство панд прошло идеально, самка забеременела сама, естественным путём, с первого раза и родила малыша весом всего 150 граммов", — заключила эксперт.