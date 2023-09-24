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24 сентября, 10:00

It's a girl: Пол детёныша панды Диндин объявлен спустя месяц после рождения

Пандёнок из Московского зоопарка оказался самкой, сегодня ей исполнился месяц

<p>Панда Диндин и её детёныш. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mos_sobyanin/7172" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэр Москвы Сергей Собянин</a></p>

Панда Диндин и её детёныш. Обложка © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Родившийся в Московском зоопарке детёныш панды Диндин, которому сегодня исполнился месяц, оказался самкой. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

  • Панда Диндин и её детёныш. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Панда Диндин и её детёныш. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Дочка Диндин на осмотре. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Дочка Диндин на осмотре. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Дочка Диндин на осмотре. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Дочка Диндин на осмотре. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Панда Диндин и её детёныш. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Панда Диндин и её детёныш. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Панда Диндин и её детёныш. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

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"Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды — большая и маленькая — чувствуют себя прекрасно. Специалисты проводят регулярные осмотры детёныша. В подготовленном для этого инкубаторе есть всё необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха", сказано в публикации главы столицы.

Диндин, которая неустанно приглядывала за дочкой в течение месяца практически без перерывов на еду и сон, теперь может отдохнуть: её ребёнок подрос, покрылся шерстью и наладил терморегуляцию. Поэтому зоологи без протестов со стороны матери могут забирать её детёныша на осмотр, а сама Диндин может в это время отдохнуть и подкрепиться.

Вес панды-малышки достиг 1288 граммов, а рост — 36,8 сантиметра. Эксперты утверждают, что это хорошие показатели, которые говорят о правильном развитии.

"Чернеет на глазах": Московский зоопарк показал новые фото окрепшего детёныша панды Диндин

"Чернеет на глазах": Московский зоопарк показал новые фото окрепшего детёныша панды Диндин

Как уже рассказывал Лайф, сотрудники Московского зоопарка познакомили Жуи и Диндин этой весной после того, как оба достигли половой зрелости. Их встреча завершилась успехом — панды дали потомство, даже несмотря на молодой возраст: самке всего пять лет, а самцу — шесть. Зоологи говорят, что это уникальное событие. В зоопарке признались, что Диндин оказалась заботливой мамой. Там периодически выкладывают фото малыша: недавно у него появилась "пандовая жилеточка", прямо как у родителей.

Юрий Лысенко
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