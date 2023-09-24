It's a girl: Пол детёныша панды Диндин объявлен спустя месяц после рождения

Родившийся в Московском зоопарке детёныш панды Диндин, которому сегодня исполнился месяц, оказался самкой. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.









"Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды — большая и маленькая — чувствуют себя прекрасно. Специалисты проводят регулярные осмотры детёныша. В подготовленном для этого инкубаторе есть всё необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха", — сказано в публикации главы столицы.

Диндин, которая неустанно приглядывала за дочкой в течение месяца практически без перерывов на еду и сон, теперь может отдохнуть: её ребёнок подрос, покрылся шерстью и наладил терморегуляцию. Поэтому зоологи без протестов со стороны матери могут забирать её детёныша на осмотр, а сама Диндин может в это время отдохнуть и подкрепиться.