"Чернеет на глазах": Московский зоопарк показал новые фото окрепшего детёныша панды Диндин
Московский зоопарк: Шерсть детёныша панды Диндин активно чернеет
Шёрстка детёныша панды Диндин из Московского зоопарка активно темнеет. Обложка © t.me / Светлана Акулова
Детёныш панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке продолжает активно расти и приобретать характерный для вида чёрно-белый окрас. Об этом в телеграм-канале сообщила директор столичного зоопарка Светлана Акулова, опубликовав фотографии пандёнка.
"Малыш-панда чернеет на глазах. Грудка и плечи потемнели, а ступни вообще уже чёрные", — говорится в сообщении Акуловой.
Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка с темнеющей шерстью на лапках. Фото © t.me / Светлана Акулова
Как уже рассказывал Лайф, сотрудники Московского зоопарка познакомили Жуи и Диндин этой весной после того, как оба достигли половой зрелости. Их встреча завершилась успехом — панды дали потомство, даже несмотря на молодой возраст: самке всего пять лет, а самцу — шесть. Зоологи говорят, что это уникальное событие. В зоопарке признались, что Диндин оказалась заботливой мамой. Там периодически выкладывают фото малыша: недавно у него появилась "пандовая жилеточка", прямо как у родителей.