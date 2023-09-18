Регион

Уведомления отключены

18 сентября, 13:47

"Чернеет на глазах": Московский зоопарк показал новые фото окрепшего детёныша панды Диндин

Московский зоопарк: Шерсть детёныша панды Диндин активно чернеет

<p>Шёрстка детёныша панды Диндин из Московского зоопарка активно темнеет. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1105" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Шёрстка детёныша панды Диндин из Московского зоопарка активно темнеет. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Детёныш панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке продолжает активно расти и приобретать характерный для вида чёрно-белый окрас. Об этом в телеграм-канале сообщила директор столичного зоопарка Светлана Акулова, опубликовав фотографии пандёнка.

"Малыш-панда чернеет на глазах. Грудка и плечи потемнели, а ступни вообще уже чёрные", говорится в сообщении Акуловой.

Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка с темнеющей шерстью на лапках. Фото © t.me / Светлана Акулова

Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка с темнеющей шерстью на лапках. Фото © t.me / Светлана Акулова

"Растёт не по дням, а по часам": Детёныш Жуи и Диндин вымахал уже до 30 сантиметров в длину

"Растёт не по дням, а по часам": Детёныш Жуи и Диндин вымахал уже до 30 сантиметров в длину

Как уже рассказывал Лайф, сотрудники Московского зоопарка познакомили Жуи и Диндин этой весной после того, как оба достигли половой зрелости. Их встреча завершилась успехом — панды дали потомство, даже несмотря на молодой возраст: самке всего пять лет, а самцу — шесть. Зоологи говорят, что это уникальное событие. В зоопарке признались, что Диндин оказалась заботливой мамой. Там периодически выкладывают фото малыша: недавно у него появилась "пандовая жилеточка", прямо как у родителей.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Московский зоопарк
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров