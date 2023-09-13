"Растёт не по дням, а по часам": Детёныш Жуи и Диндин вымахал уже до 30 сантиметров в длину

Недавно рождённый детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка очень быстро растёт. Длина малыша составляет уже более 30 сантиметров, рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"У малыша панды уже целых 30,8 сантиметра — общая длина вместе с хвостом. Растёт не по дням, а по часам. [Маме-панде Диндин] уже не так легко носить в зубах такого бутуза", — написала она в своём телеграм-канале.