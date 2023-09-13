"Растёт не по дням, а по часам": Детёныш Жуи и Диндин вымахал уже до 30 сантиметров в длину
Рост детёныша панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке превысил 30 сантиметров
Панда Диндин с новорождённым малышом. Обложка © t.me / Светлана Акулова
Недавно рождённый детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка очень быстро растёт. Длина малыша составляет уже более 30 сантиметров, рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Панда Диндин с новорождённым малышом. Фото © t.me / Светлана Акулова
"У малыша панды уже целых 30,8 сантиметра — общая длина вместе с хвостом. Растёт не по дням, а по часам. [Маме-панде Диндин] уже не так легко носить в зубах такого бутуза", — написала она в своём телеграм-канале.
Как уже рассказывал Лайф, сотрудники Московского зоопарка познакомили Жуи и Диндин этой весной после того, как оба достигли половой зрелости. Причём их встреча завершилась успехом — панды дали потомство, даже несмотря на молодой возраст: самке всего пять лет, а самцу — шесть. Зоологи говорят, что это уникальное событие. В зоопарке признались, что Диндин оказалась заботливой мамой. Там периодически выкладывают фото малыша: недавно у него появилась "пандовая жилеточка", прямо как у родителей.