Эфиопская бегунья Тигист Ассефа установила мировой рекорд в марафоне

Эфиопка Тигист Ассефа финишировала первой на Берлинском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 11 минут и 52 секунды.

Таким образом, представительница африканского государства обновила мировой рекорд 2019 года, принадлежавший кенийке Бриджид Косгей, которая пробежала Чикагский марафон за 2 часа 14 минут и 4 секунды.