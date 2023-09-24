Эфиопская бегунья Тигист Ассефа установила мировой рекорд в марафоне
Тигист Ассефа. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER
Эфиопка Тигист Ассефа финишировала первой на Берлинском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 11 минут и 52 секунды.
Таким образом, представительница африканского государства обновила мировой рекорд 2019 года, принадлежавший кенийке Бриджид Косгей, которая пробежала Чикагский марафон за 2 часа 14 минут и 4 секунды.
Лайф писал, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл американцу Тейлору Фрицу в матче Кубка Лейвера. Игра прошла в канадском Ванкувере и закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3).