Российский теннисист Рублёв проиграл Фрицу в матче Кубка Лейвера

Российский спортсмен Андрей Рублёв в матче Кубка Лейвера проиграл в схватке с американским теннисистом Тейлором Фрицем. Игра, которая прошла в Ванкувере, длилась полтора часа и закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу американца.

По последним данным, сборная Европы, в которую входит Рублёв, уступает со счётом 0-6 на Кубке Лейвера сборной мира. Матчи продлятся до 24 сентября. В предыдущем году российские спортсмены не участвовали в Кубке Лейвера.