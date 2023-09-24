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23 сентября, 23:47

Российский теннисист Рублёв проиграл Фрицу в матче Кубка Лейвера

<p>Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / Seth Wenig</p>

Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / Seth Wenig

Российский спортсмен Андрей Рублёв в матче Кубка Лейвера проиграл в схватке с американским теннисистом Тейлором Фрицем. Игра, которая прошла в Ванкувере, длилась полтора часа и закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу американца.

По последним данным, сборная Европы, в которую входит Рублёв, уступает со счётом 0-6 на Кубке Лейвера сборной мира. Матчи продлятся до 24 сентября. В предыдущем году российские спортсмены не участвовали в Кубке Лейвера.

Рублёв проиграл все девять матчей в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема

Рублёв проиграл все девять матчей в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема

Ранее в завершающем матче Открытого чемпионата США по теннису победу одержала американская спортсменка Кори Гауфф. В финале она сразилась с белоруской Ариной Соболенко.

Анатолий Симоненко
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