Терапевт раскрыла, кому можно не носить шапку зимой

Люди, которые отказываются носить шапку в холодное время года, могут нарваться на переохлаждение и развитие ряда болезней. Однако длинная стрижка поможет минимизировать последствия, считает терапевт Светлана Бурнацкая.

Эксперт напомнила, что на переохлаждение остро реагирует шейный отдел позвоночника. Последний тесно связан с другими частями тела, которые могут начать болеть вслед за ним, что способно привести к ряду заболеваний: гаймориту, фарингиту, синуситу, отиту и остеохондрозу.

"Если люди привыкли ходить без шапки, то это должна быть натренированная кожа головы. Это зависит также от волосяного покрова. Если он сильно развит, то этот человек не так сильно ощущает холод, в отличие от тех, у кого короткая стрижка или оголённая определённая часть лица и шеи", — приводит слова Бурнацкой РИАМО.