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3 ноября, 15:08

Россиянам объяснили, когда сбивать температуру, чтобы не "свариться" заживо

Терапевт Чиркова: Длительное повышение температуры тела опасно для органов

Терапевт Ольга Чиркова рассказала об опасных для организма последствиях, которые могут быть вызваны длительным повышением температуры тела, и в какой момент следует принимать жаропонижающие средства.

По словам медика, о приёме таких средств стоит задуматься уже тогда, когда градусник показал 38 градусов. Чрезмерное повышение температуры может привести к повреждению внутренних органов и систем.

Чиркова отметила, что температуру ниже 38 градусов сбивают только у ослабленных больных, детей до трёх месяцев, а также у склонных к судорогам. А уже тем людям, у которых температура достигла пугающей отметки 41 градус, необходимо экстренно обращаться к специалистам.

"Необходимо давать больному достаточное количество жидкости, контролировать теплоотдачу: менять бельё при потении, проветривать помещение и т.д. Не перегружайте [желудок] пищей, так как ЖКТ во время лихорадки очень сильно замедляет свою работу", — передаёт слова терапевта издание NEWS.ru.

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Ранее медики рассказали россиянам о способах снять головную боль без таблеток. Избавиться от боли можно с помощью массажа оснований черепа. Сама же головная боль связана с состоянием позвоночника и мышц шеи.

Обложка ©

freepik

Ян Поланин
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