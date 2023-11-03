Россиянам объяснили, когда сбивать температуру, чтобы не "свариться" заживо

Терапевт Ольга Чиркова рассказала об опасных для организма последствиях, которые могут быть вызваны длительным повышением температуры тела, и в какой момент следует принимать жаропонижающие средства.

По словам медика, о приёме таких средств стоит задуматься уже тогда, когда градусник показал 38 градусов. Чрезмерное повышение температуры может привести к повреждению внутренних органов и систем.

Чиркова отметила, что температуру ниже 38 градусов сбивают только у ослабленных больных, детей до трёх месяцев, а также у склонных к судорогам. А уже тем людям, у которых температура достигла пугающей отметки 41 градус, необходимо экстренно обращаться к специалистам.

"Необходимо давать больному достаточное количество жидкости, контролировать теплоотдачу: менять бельё при потении, проветривать помещение и т.д. Не перегружайте [желудок] пищей, так как ЖКТ во время лихорадки очень сильно замедляет свою работу", — передаёт слова терапевта издание NEWS.ru.