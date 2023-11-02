Постоянная усталость может указывать на рак, предупредила врач

Многие заболевания могут развиться на почве усталости и слабости. Например, железодефицитная анемия, рассказала терапевт Олеся Савельева.

"Недостаток железа в организме может привести к снижению уровня гемоглобина, что вызывает усталость и слабость. Если у вас есть эти симптомы в сочетании с пониженным аппетитом, бледностью кожи и ногтей, обратитесь к врачу для диагностики и лечения", — подчеркнула Савельева в беседе с "Газетой.ru".

Второй причиной повышенной слабости может быть гипотиреоз (дефицит гормонов щитовидной железы). Низкий уровень гормонов не позволяет организму чувствовать себя бодро и контролировать обмен веществ и энергии в организме, уточняет медик. Симптомами гипотиреоза она назвала постоянную усталость, апатию, слабость и мыслительное торможение.

Третья причина — синдром хронической усталости, указала эксперт. Это — состояние, при котором человек чувствует себя усталым и слабым независимо от количества сна или отдыха. У пациентов с такой патологией могут наблюдаться мышечные боли, плохая концентрация и слабость, объяснила Савельева.

Вместе с этим, по словам специалиста, слабость может говорить о депрессии. У страдающих ею может быть сниженная энергия, проблемы со сном, плохой аппетит, неважное настроение и чувство беспомощности. Помимо этого, терапевт указала, что иногда постоянное чувство усталости указывает на диабет, заболевания сердца и сосудов, хроническую почечную недостаточность, аутоиммунные заболевания, инфекции и даже рак.