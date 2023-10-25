Врач объяснила, как ежедневные занятия спортом "сажают" иммунитет и сердце

Спорт — один из важнейших аспектов здорового образа жизни. Люди, занимающиеся физической активностью, более выносливы, болеют реже и лучше переносят холод. Однако, излишние нагрузки оказывают прямо противоположный эффект на здоровье и приводят к ситуациям, когда крепкий с виду человек страдает от целого ряда хронических болезней. Об опасности частых интенсивных занятий спортом и синдроме спортивного сердца рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Врач объяснила, где грань, после которой физическая активность становится слишком частой и идёт во вред организму. По её словам, это происходит, если человек занимается спортом чаще четырёх раз в неделю.

"Такая частота занятий приводит к тому, что мышцы попросту не успевают полностью восстановиться от перенесённой нагрузки. Из-за этого увеличивается риск травм, появляется хроническая усталость", — сообщила медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Она добавила, что зачастую интенсивные тренировки лишь ослабляют иммунитет, потому что организму приходится направлять свои ресурсы на восстановление после физических нагрузок. Поэтому, если очень хочется тренироваться ежедневно, нагрузки нужно менять. Например, вместо тренировки с весом можно заняться плаванием, йогой или сходить на танцы. Так или иначе, сперва стоит проконсультироваться с врачом и тренером во избежание осложнений.

Среди наиболее распространённых проблем у профессиональных спортсменов, посвящающих практически всё своё время тренировкам, является синдром спортивного сердца. Это состояние, которое вызывают слишком частые и длительные физические нагрузки. Для примера: человек занимается ежедневно без перерывов, а каждая его тренировка длится более часа. У людей с этим синдромом сердце увеличивается в размерах, тогда как число сокращений сердечной мышцы снижается. В медицине это состояние называют брадикардией, оно также выражается в появлении характерного шума при прослушивании сердца. Врачи не считают это патологией, однако при появлении таких шумов, стоит начать регулярно посещать кардиолога, резюмировала Беляева.