Бабушкам и дедушкам рассказали, как выбрать вид спорта в "серебряном" возрасте

В любом возрасте не поздно приобщиться к любительскому спорту и достичь желаемых результатов. Спортивный психолог, психотерапевт Андрей Гагаев рассказал Лайфу, как найти своё направление физической активности.

"Инфраструктура спорта сегодня настолько развита, что практически в любом виде спорта существуют любительские направления и лиги, которые не зависят ни от возраста, ни от первоначальных навыков. Можно играть в хоккей, футбол, волейбол, бадминтон, заниматься фехтованием и теннисом", — пояснил он.

У вас будут собственные соревнования и свои нагрузки, отличающиеся от профессиональных спортсменов, но с претензией на результат. Выбор настолько велик, что сложно сориентироваться в этом многообразии, если раньше не было опыта занятия каким-то конкретным видом.

Во-первых, обратите внимание на секции, которые находятся в шаговой доступности. Это поможет вам сократить время на дорогу и заниматься более регулярно. Тем более что после работы сложно заставить себя идти на тренировку. Но если секция рядом, то задача облегчается.

Во-вторых, учитывайте вашу антропометрию. Телосложение, длина рук, ног, пропорции и вес могут сильно повлиять на комфорт занятий. Если вы весите 100 — 120 килограмм, то будет тяжело бегать по теннисному корту, но идеально подойдёт, например, борьба.

В-третьих, вспомните, какие спортсмены вызывали у вас в детстве зависть, гордость, желание подражать. Это может дать толчок попробовать их вид спорта. Если же в юности вы сами ходили в спортивную секцию, но потом бросили, тогда подумайте о возможности вернуться. Продолжить будет проще, чем начать сначала.

В-четвёртых, побывайте зрителем соревнований по разным дисциплинам. Это самый простой способ понять суть любого спорта. Вероятно, какое-то событие вас зацепит и вы захотите так же! Кроме того, на подобных мероприятиях легко найти единомышленников и спросить совета, с чего следует начать.

В-пятых, обратите внимание на тренера. Он должен нравиться и вызывать доверие. И, конечно же, слушайте себя. Если на каждую тренировку вы будете загонять себя палкой, то долго так не протяните. Главное, помните, что даже после сорока лет можно сделать отличную карьеру в любительском спорте, и таких примеров много.