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10 октября, 10:15

Спортивный психолог поделился четырьмя уловками, которые помогут вам не бросить тренировки

Психолог Гагаев: Соцсети помогут сохранить мотивацию при занятиях спортом

С желанием бросить тренировки сталкиваются как любители, так и профессиональные спортсмены. Причём у любителей эта проблема проявляется особенно остро, так как график и ритм занятий целиком и полностью зависят от самого человека, и часто на первый план выходят бытовые проблемы и несостыковки по времени. Как сохранить мотивацию и продолжать заниматься, несмотря ни на что, Лайфу рассказал спортивный психолог, психотерапевт Андрей Гагаев.

"Итак, вы приняли решение заняться каким-то видом спорта. Что вами движет? Это первый вопрос, на который стоит себе ответить, прежде чем начать. Зачем вам это надо? Очень простой тест, который проваливают большинство начинающих спортсменов-любителей. Для того, чтобы заняться спортом, нужна сильная идея, которая в последующем станет мощным мотиватором", — отметил собеседник Лайфа.

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Он напомнил важную формулу: мотивация сохраняется на высоком уровне, когда субъективно ценность результата выше потраченных усилий. Поэтому ценностью следует озадачиться до начала занятий. А дальше наступает рутина, с которой сложно бороться. Гагаев дал четыре совета, как не попасть в её лапы.

4 совета, как сохранить мотивацию при занятиях спортом:

1. Определите время для занятий, и весь свой остальной график постройте вокруг этого времени. Как будто вы записались к врачу и должны прийти в назначенные сроки. В таком случае и важную встречу можно перенести на завтра, и от встречи с друзьями отказаться. Потому что тренировка!

2. Наметьте цели. Пусть это не участие в чемпионате мира. Но цель должна быть. А, лучше, много целей. Если взять, к примеру, бег, то поставьте себе задачу научиться бегать «на низком пульсе», затем повышайте нагрузку. Запланируйте пробежать первые пять километров, потом десять, полумарафон. Потом поставьте себе цель улучшить время на этих дистанциях. А дальше можно и в соревнованиях поучаствовать, благо их сейчас много для любителей.

3. Дайте самому себе как можно больше ответов на вопрос: "Что мне даёт занятие спортом?" Хорошо, если ответов будет 10-15. Затем к каждому ответу задайте тот же самый вопрос. Так можно продолжать, забираясь выше и выше. Раскрутите свою цель.

4. Делитесь успехами в соцсетях. Начните публиковать свои результаты там. Скажите во всеуслышание, что вы приняли решение достичь конкретных результатов. Большое число наблюдателей не даст вам увильнуть в сторону от намеченного пути.

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Кстати, вопреки распространённым стереотипам, ни семь потов, сошедших с вас во время занятия, ни боль в мышцах не являются показателями продуктивной тренировки. Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев назвал читателям Лайфа также шесть признаков того, что ваши упражнения дадут эффект.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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