Спортивный психолог поделился четырьмя уловками, которые помогут вам не бросить тренировки

С желанием бросить тренировки сталкиваются как любители, так и профессиональные спортсмены. Причём у любителей эта проблема проявляется особенно остро, так как график и ритм занятий целиком и полностью зависят от самого человека, и часто на первый план выходят бытовые проблемы и несостыковки по времени. Как сохранить мотивацию и продолжать заниматься, несмотря ни на что, Лайфу рассказал спортивный психолог, психотерапевт Андрей Гагаев.

"Итак, вы приняли решение заняться каким-то видом спорта. Что вами движет? Это первый вопрос, на который стоит себе ответить, прежде чем начать. Зачем вам это надо? Очень простой тест, который проваливают большинство начинающих спортсменов-любителей. Для того, чтобы заняться спортом, нужна сильная идея, которая в последующем станет мощным мотиватором", — отметил собеседник Лайфа.

Он напомнил важную формулу: мотивация сохраняется на высоком уровне, когда субъективно ценность результата выше потраченных усилий. Поэтому ценностью следует озадачиться до начала занятий. А дальше наступает рутина, с которой сложно бороться. Гагаев дал четыре совета, как не попасть в её лапы.

4 совета, как сохранить мотивацию при занятиях спортом:

1. Определите время для занятий, и весь свой остальной график постройте вокруг этого времени. Как будто вы записались к врачу и должны прийти в назначенные сроки. В таком случае и важную встречу можно перенести на завтра, и от встречи с друзьями отказаться. Потому что тренировка!

2. Наметьте цели. Пусть это не участие в чемпионате мира. Но цель должна быть. А, лучше, много целей. Если взять, к примеру, бег, то поставьте себе задачу научиться бегать «на низком пульсе», затем повышайте нагрузку. Запланируйте пробежать первые пять километров, потом десять, полумарафон. Потом поставьте себе цель улучшить время на этих дистанциях. А дальше можно и в соревнованиях поучаствовать, благо их сейчас много для любителей.

3. Дайте самому себе как можно больше ответов на вопрос: "Что мне даёт занятие спортом?" Хорошо, если ответов будет 10-15. Затем к каждому ответу задайте тот же самый вопрос. Так можно продолжать, забираясь выше и выше. Раскрутите свою цель.

4. Делитесь успехами в соцсетях. Начните публиковать свои результаты там. Скажите во всеуслышание, что вы приняли решение достичь конкретных результатов. Большое число наблюдателей не даст вам увильнуть в сторону от намеченного пути.