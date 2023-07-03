Чемпион Кокляев назвал 6 признаков правильной тренировки: Боль и "семь потов" не в их числе

Вопреки распространённым стереотипам, ни семь потов, сошедших с вас во время занятия, ни боль в мышцах не являются показателями продуктивной тренировки. Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев назвал читателям Лайфа шесть настоящих признаков того, что ваши упражнения дадут эффект.

"Помните, что любая физическая активность в зале является довольно ощутимой нагрузкой для организма, а это значит, что перед тем, как начинать занятия спортом, вы должны быть сытыми, выспавшимися, правильно экипированными и иметь чёткий план действий в голове. Грамотно составленная тренировка поможет добиться нужного результата быстрее", — напомнил чемпион.

Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев. Фото предоставлено Лайфу

1. Качественный сон

По словам Кокляева, в норме после хорошей активности в спортзале и сон становится более качественным: продолжительным и крепким. Если же после тренировки сон как рукой снимает или он становится тревожным, значит, произошла чрезмерная перегрузка организма. "Правильно дозированные занятия всегда способствуют хорошему ночному отдыху. Помните и о том, что регулярный восьмичасовой сон является не только показателем эффективной тренировки, но и её обязательным условием", — отметил собеседник Лайфа.

2. Прилив энергии

Утренние тренировки перед рабочим днём бодрят и повышают настроение уже через пять-десять минут после завершения комплекса упражнений, рассказал тяжелоатлет. Правильная физическая нагрузка способна зарядить активностью на продолжительное время, сделать вас более концентрированными и даже повысить производительность труда. А вот если после тренировки вы ощущаете себя разбитым и усталым, то, скорее всего, вы перезанимались.

3. Хороший аппетит

После качественной и грамотно составленной тренировки вы можете почувствовать голод, что является хорошим показателем, говорит Кокляев. Во время занятий организм потратил немало энергии и теперь требует восстановления. Не игнорируйте тягу к приёму пищи и "подзаправьтесь", желательно в течение получаса после окончания тренировки, советует спортсмен.

4. Мышечная усталость

Характерное жжение в мышцах говорит о том, что вы на правильном пути. Такие ощущения свидетельствуют об их росте. "Мышечная усталость является хорошим признаком качественной тренировки, но здесь важно понимать разницу между естественным состоянием и постоянной болью. Во втором случае с занятиями стоит притормозить, поскольку непрекращающиеся неприятные ощущения говорят о неправильной нагрузке на организм", — рекомендовал чемпион.

5. Увеличение объёма мышц

Мышечный пампинг является ещё одним очевидным показателем того, что тренировка удалась. Данный эффект может сохраняться сразу после занятий в течение непродолжительного времени, однако выглядит очень впечатляюще. Такой результат говорит о том, что вы наращиваете мышечную массу, добавил Кокляев.

6. Повышение выносливости

Если вы начали отмечать, что стали преодолевать ранее сложные для себя занятия более быстро и легко, работать с тяжёлыми весами всё эффективнее, это значит, что тренировки проходят очень результативно. Повышение выносливости является ещё одним сигналом к тому, что всё идёт так, как надо, заключил спортсмен.