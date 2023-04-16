7 продуктов, которые помогают сжигать жир без тренировок

До лета осталось чуть больше месяца, а значит, самое время начать готовить своё тело к пляжному сезону. Причём совсем не обязательно бежать в спортзал и тягать железо, достаточно лишь пересмотреть своё питание и начать потреблять продукты, помогающие сжигать жир и бороться с лишним весом. Об этом в беседе с Лайфом рассказала диетолог Людмила Микитюк.

1. Овсянка. Классическая овсянка длительного приготовления, в которой содержится множество полезных веществ, минералов и витаминов, например В1, В2, магний, калий и другие, не только хорошо насыщает, но и ускоряет процессы жирового метаболизма.

2. Грейпфрут. Этот цитрусовый плод родом с Карибских островов и близкий родственник апельсина разгоняет обмен веществ и ускоряет метаболизм, благодаря тому что понижает уровень гормона инсулина, который как раз способствует отложению жиров в лишние килограммы.

3. Имбирь. Особо популярное в народной медицине чудо-средство не только лечит от простуды, но ещё и помогает при похудении. Он обеспечивает отличную секрецию и кровоснабжение желудка, тем самым ускоряя обмен веществ в организме.

Имбирь поможет не только выздороветь, но и похудеть, однако есть и те, кому его потребление противопоказано. Фото © shutterstock

4. Корица. Коричневая пряность с приятным запахом снижает уровень сахара в крови, тем самым замедляя аккумуляцию жиров. Вот только от булочек с корицей желающим избавиться от лишних килограммов всё же лучше отказаться.

5. Зелёный чай. Также на процесс похудения эффективно влияет и тонизирующий напиток. Он не только стимулирует нервные и мыслительные процессы, но ещё и ускоряет обмен веществ и может оказать хорошую помощь в снижении веса.

6. Малина. Невероятно богатые витаминами, микроэлементами и антиоксидантами ягоды также содержат энзимы, которые способствуют ускорению метаболизма и расщеплению жиров.

В малине содержатся витамины группы В, С, А, кремний, молибден, магний, марганец, кальций, железо, фосфор, натрий, хром, цинк. Фото © shutterstock

7. Сельдерей. Широко используемый в приготовлении салатов и составе блюд овощ состоит из грубых волокон, на переваривание которых желудок тратит больше калорий, чем получает. Причём на этом его сверхспособности не заканчиваются: чудо-растение также способствует расщеплению и выведению токсинов.