Диетолог раскрыла секрет похудения без занятий спортом

Доказано, что наиболее эффективный подход в снижении веса включает в себя изменение питания и регулярную физическую нагрузку. При этом сбросить лишние килограммы можно и не занимаясь спортом. Как это сделать, в беседе с Лайфом рассказала врач-эндокринолог, диетолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" и ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Анна Кривошеева.

"Придерживайтесь сбалансированной диеты. Ключом к здоровой потере веса является употребление в пищу разнообразных продуктов, богатых питательными веществами. Сбалансированная диета фокусируется на основных группах продуктов — цельнозерновых, белках, фруктах и овощах. Каждая группа продуктов обеспечивает организм различными необходимыми питательными веществами для выполнения жизненно важных функций", — отметила эксперт, пояснив, что количество порций зависит от возраста, пола и уровня активности.

Также медик рекомендовала сократить суточный калораж. По её словам, снижению веса без вреда для здоровья способствует питание с дефицитом 500–600 калорий в день. Чтобы не сбиться со счёта, можно использовать специальное приложение или вести дневник питания. Вместе с тем важно не пропускать приёмы пищи и не потреблять слишком мало калорий, иначе это грозит усталостью, потерей мышечной массы и дефицитом питательных веществ.

Кривошеева советует есть богатые белком продукты (птица, рыба, йогурт, бобовые, киноа, орехи, сыр), которые оказывают значительное влияние на аппетит, усиливают чувство насыщения, уменьшают чувство голода и способствуют снижению потребляемых калорий. Кроме того, не стоит забывать о продуктах, богатых клетчаткой. Их употребление стимулирует насыщение. По словам специалиста, нужно есть фрукты или овощи при каждом приёме пищи.

"Регулярно пейте воду. Поддержание водного баланса на оптимальном уровне способствует снижению веса. Например, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, питьевая вода может подавлять аппетит, стимулировать обмен веществ и помогать организму сжигать жир. Кроме того, исследования показывают, что употребление стакана воды перед едой снижает потребление пищи при последующем приёме пищи", — указывает собеседница Лайфа.

Эксперт отметила, что водой рекомендовано заменять калорийные напитки, такие как сок и газировка. Помимо этого важно ограничить потребление обработанных продуктов (сухие завтраки, переработанное мясо, батончики, выпечка), которые содержат большое количество калорий, добавленный сахар, жир и натрий. Ещё одним немаловажным пунктом на пути к похудению является отказ от алкоголя, подчеркнула диетолог. В большинстве спиртных напитков содержится много калорий и сахара, кроме того, алкоголь может снизить контроль и увеличить риск переедания, пояснила врач. В заключение доктор посоветовала есть медленнее и тщательно пережёвывать пищу, так как мозгу нужно время, чтобы активизировать центр насыщения.