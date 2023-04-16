7 продуктов, которые усилят эффект тренировок

Быстро достичь видимых результатов на занятиях фитнесом можно, если подключить к процессу правильное питание. Невролог, мануальный терапевт Сергей Длин поделился с Лайфом секретами рациона.

Для начала нужно отказаться от фастфуда, в том числе от пиццы, пирогов, бургеров, а также исключить лапшу и полуфабрикаты. Такая пища даёт интоксикацию организма за счёт огромного количества вредных углеводов. Кроме того, лучше забыть про выпечку из белой муки, сладости, соусы, среди которых и кетчуп. Нельзя злоупотреблять жареными блюдами и копчёностями, а из напитков надо убрать газировку и пакетированные соки, в которых слишком много сахара.

Что включить в рацион? В первую очередь — мясо, особенно полезны нежирная говядина, куриная грудка или индейка. Это отличный источник белка и полиненасыщенных жирных кислот, необходимых нашим мышцам, пояснил доктор. Также в мясных блюдах есть цинк и железо для кроветворной функции организма.

"Следующий пункт — это красная рыба, например филе сёмги или форели. Она, во-первых, содержит много белка, не меньше, чем говядина. И конечно же, содержит огромное количество омега-3 кислот, так нужных нашему сердцу и сосудам", — сказал Длин.

Рыба содержит витамины группы В. Они влияют на нервную проводимость, улучшая работу мышц, скорость и выносливость. В сёмге и форели также есть калий и фосфор. Третьими в списке идут цельнозерновые овсяные хлопья, являющиеся идеальным вариантом завтрака. В них огромное количество клетчатки, которая полезна для пищеварения.

В-четвёртых, капуста белокочанная, брюссельская, цветная и брокколи. Это просто кладезь витаминов и микроэлементов, которые улучшают микрофлору кишечника и иммунную систему. На пятой позиции — авокадо, содержащий до 30% жиров. Причём его употребление никак не скажется на увеличении веса.

"Жиры нашему организму очень нужны. Многие допускают большую ошибку, отказываясь от жиров, что приводит к проблемам со здоровьем. Жир в авокадо легко усваивается и, конечно же, будет использован, не оставив следов на животе и боках. Авокадо также содержит витамин Е и является мощным антиоксидантом", — добавил медик.

В-шестых, не забывайте о фруктах, это могут быть яблоки, цитрусовые, груши. В них есть полезная клетчатка, которая выводит избыточные токсины из организма. И наконец, оливковое масло. Оно богато ненасыщенными жирами, которые практически полностью усваиваются организмом.