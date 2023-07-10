Чемпион Кокляев назвал 5 признаков бездарно проведённой тренировки

Изнуряющие тренировки, походы в зал раз в полгода и другие вредные привычки сделают ваши занятия спортом неэффективными. Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев назвал читателям Лайфа пять признаков того, что тренировка прошла даром.

1. Работа на быстрый результат

Многие новички оценивают свои достижения в спортзале, следя за экраном тренажёра или наблюдая за стрелкой весов. В погоне за подтянутым телом они готовы к ежедневным изматывающим тренировкам, однако такой подход является неправильным, указывает чемпион.

Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев. Фото предоставлено Лайфу.

"Постоянные изнуряющие занятия спортом приводят к синдрому перетренированности. Данное состояние возникает из-за дисбаланса между стрессом и естественным восстановлением. Другими словами, мечтая быстрее достичь результата, вы, напротив, затормаживаете этот процесс", — предупредил Кокляев.

2. Пренебрежение разминкой

Качественная разминка перед тренировкой подготавливает мышцы и является отличной профилактикой травм. Разогревая себя перед основным комплексом занятий, вы не только настраиваете тело на нагрузки, но и улучшаете свою производительность.

"В ходе разминки ускоряется сердцебиение, мышцы насыщаются кислородом, улучшается подвижность суставов. В итоге вы повышаете свои показатели в процессе выполнения основного комплекса занятий. Вот почему разминку нельзя игнорировать", — добавил мастер спорта.

3. Отсутствие чёткого плана действий

Настрой "разберусь по ходу" заочно лишает нас более высоких показателей, поэтому каждая тренировка должна проходить по заранее составленной программе. Всё дело в том, что, когда человек видит чёткую цель и следует определённым этапам, он идёт вперед быстрее, чем спортсмен, у которого отсутствует план, объяснил Кокляев.

4. Нерегулярность тренировок

Без регулярности и постоянства даже самая эффективная программа не будет работать. Бессистемное выполнение занятий перечёркивает все усилия и пользу от занятий спортом.

"Если вы не можете следовать составленной программе, вероятно, что её нужно поменять и найти что-то более подходящее. Здесь стоит учитывать важный фактор: план тренировки легче и интереснее выполнять, когда он нравится", — рассказал тяжелоатлет.

5. Неправильное питание

Одними тренировками — даже при наличии безупречной программы — невозможно добиться результата. В этом деле огромное значение имеет правильное питание, особенно если вашей целью является сжигание жиров.

"Питание стоит на важном месте в любом плане тренировок. Оно должно не только соответствовать заданным целям, но и отвечать вашим вкусовым предпочтениям. Употребление правильной пищи в нужным объёмах вкупе с грамотно составленным комплексом занятий поможет быстрее достичь поставленной задачи", — заключил спортсмен.