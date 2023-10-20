Россиянам рассказали, как одержать победу в борьбе с осенним "жором"

В холода человеку требуется больше энергии для поддержания термобаланса, поэтому организм через чувство голода пытается "заставить" нас есть больше, чтобы компенсировать энергозатраты. Однако не все хотят увлекаться осенней "зажировкой" вслед за манулом Тимофеем из Московского зоопарка. О том, как сохранить стройность в этот период, Лайфу рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

По словам эксперта, у людей часто возникает сезонное депрессивное расстройство, которое связано с сокращением светового дня. Оно влияет на уровень гормонов в крови и пищевые привычки, поэтому в борьбе со стрессом человек может начать переедать и есть много сладкого.

"Универсальный рецепт сохранения стройности — правильно и в меру питаться. Избегайте переедания. Замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Хлеб — на хлебцы и снеки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты. Обратите внимание на овощи и ягоды шоковой заморозки. Это отличный источник витаминов, минералов и клетчатки. Ешьте капусту, цитрусовые, пейте побольше воды", — подчеркнула наша собеседница.

Также для поддержания формы нужна регулярная физическая активность. Причём необязательно заниматься каким-то видом спорта, достаточно просто много ходить пешком, выбирая прогулки вместо транспорта. Кроме того, в течение дня стоит найти время, чтобы позаниматься физической разминкой и дыхательной гимнастикой.

Помимо этого, нам всем необходимы здоровый сон и отсутствие стресса. В управлении эмоциями как раз помогут разные виды активности: прогулки на свежем воздухе, йога, медитации и дыхательные упражнения. Также порой стоит пересмотреть свой круг общения, чтобы получать больше позитивных эмоций.

"Измените негативные мысли и установки на положительные — и наградой вам будут здоровая психика и здоровое стройное тело", — заключила Полина.